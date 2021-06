Povećan broj slučajeva mišje groznice. Liječnica objasnila kada se pojavljuje i kako se širi zaraza

Nakon što je prošle godine zabilježeno svega dvadesetak slučajeva mišje groznice, do sada je taj broj čak nekoliko puta veći. U prvih pet mjeseci ove godine HZJZ-u je prijavljeno 113 osoba koje su oboljele od mišje groznice, a najveći broj slučajeva zabilježen je upravo u Primorsko-goranskoj županiji.

Virus koji uzrokuje mišju groznicu prenose glodavci, a riječ je o bolesti koja teško može ošteti jetru i bubrege, a najgori ishod upravo može biti smrtni.

- Pretežno je sezonskog karaktera. Bolest se javlja ciklički svakih nekoliko godina ovisno o brojnosti rezervoara bolesti (mišolikih glodavaca kao što su: riđa voluharica, šumski, poljski miš) u prirodnom okolišu čovjeka - navela nam je u svojem odgovoru dr. Iva Pem Novosel s Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ).

Mišja groznica može se pokupiti izravnim ili posrednim kontaktom s divljim glodavcima i njihovim izlučevinama ili pak ako se konzumira kontaminirana voda ili hrana. Najčešće se može pokupiti u prirodi, ali nije ni rijetkost očekivati da se čovjek može zaraziti boraveći u zatvorenim prostorima u kojima obitavaju glodavci.

S mišjom groznicom muku muči i Slovenija. Slovenski epidemiolozi povećan broj slučajeva pripisuju povećanoj populaciji glodavaca zbog bogatog uroda žireva, a zanimljivo je i to da je jedan dio oboljelih mislio da su ustvari zaraženi koronavirusom.

Nelagodno iskustvo

Svoje iskustvo s mišjom groznicom ispričao nam je 34-godišnji Marko iz Zagreba. On je zbog mišje groznice završio devet dana u bolnici i trebalo mu je neko vrijeme da se oporavi od nje. On pretpostavlja da se zarazio na Sljemenu jer je dva tjedna prije prvih simptoma upravo bio tamo.

- Sve mi je bilo usporeno, ali ništa me nije boljelo. Imao sam malo povišenu temperaturu, ali sam se dobro osjećao. No, doktorica se zabrinula i poslala me vaditi krv. Dva dana kasnije budim se u svojim odajama i groznica me dere. Pokrio sam se s tri deke koliko mi je bilo zima. Završio sam tada na Zaraznoj - ispričao nam je Marko ni ne sakrivajući u glasu koliko mu je iskustvo bilo neugodno.

Ustvrdio je kako se nije mogao ustati koliko se loše osjećao i da je u jednom trenutku pomislio da će umrijeti. Najlošije mu je upravo bilo drugi dan.

- Nije mi bilo do pričanja, bilo mi je do posljednje pomasti - istaknuo je.

Posljedice je osjećao i nakon što je izašao iz bolnice. Osim kroničnog umora, Marko je pao na čak 69 kilograma. Kazao nam je da su ga prijatelji zafrkavali da izgleda kao 'propali baletan', no navodi i kako se nakon dva tjedna ipak došao k sebi.

- Imao sam blaži oblik, hvala Bogu - nadodaje.