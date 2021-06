Blamaža Hrvatske pred najviše zasjedanje NATO-a

Nema puno država na kugli zemaljskoj koje bi pred drugima poka zivale svoju političku golotinju da svi vide koliko se ne podnose dvije polovice vlasti, kao što to čini “Lijepa Naša” bez ikakvog srama. Sukobi u vrhu države eskalirali su do te mjere da je ministrima “ispod časti” ići sa “svojim predsjednikom” na međunarodnu konferenciju na koju dolaze Joe Biden, Emmanuel Macron i Angela Merkel, među ostalima. Misli li, pobogu, itko na to da takvo ponašanje baca lošu sliku na cijelu državu?