Za očuvanje planeta manje na toalet

Do sada smo svjedočili doista raznim “briljantnim” idejama političara diljem svijeta, no brazilski predsjednik Jair Bolsonaro ispalio je sada biser kojim se definitivno plasira na sam vrh liste političkih idiotizama svih vremena. Naime, Bolsonaro je našao “recept” za spas okoliša i smanjenje globalnog zagrijavanja. Prema njegovu savjetu, da bi se spasila Zemlja, a posebice prašuma Amazona, potrebno je rjeđe ići na toalet, a veliku nuždu obavljati tek svaki drugi dan. I to ako se baš mora.

Sve za profit

– Dovoljno je jesti malo manje. Govorite o zagađenju okoliša. Dovoljno je obavljati nuždu svaki drugi dan. To će biti bolje za cijeli svijet – ispalio je Bolsonaro u trenutku kad je otpuštao šefa brazilske Svemirske agencije, iste one institucije koja je na temelju satelitskih snimaka objavila podatke o ogromnom uništavanju Amazone u proteklih godinu dana. Odnosno od kada je Bolsonaro došao na vlast.

Prema podacima koji su izneseni, sječa Amazone i uništavanje prašuma koje se drže “plućima svijeta” i koje proizvode dobar dio kisika u globalnoj atmosferi poraslo je 88 posto u lipnju u odnosu na isti mjesec prošle godine. Posljedica je to Bolsonarove politike koji, baš poput Trumpa u SAD, odbija bilo kakvu pomisao na globalno zatopljenje i čini sve kako bi bogatim industrijalcima i njihovim kompanijama olakšao poslovanje i omogućio veće zarade. Upravo na tom tragu je i enormno povećano uništavanje Amazone, a najčešći razlog je stvaranje novih pašnjaka za ispašu stoke koju uzgajaju veliki proizvođači govedine u Brazilu. Bolsonaro, naravno, ne želi ni čuti bilo kakve kritike, već predlaže “alternativna rješenja”.

Suzdržavanja je učinkovito

Prema Bolsonaru, suzdržavanje od jela i velike nužde ima nekoliko pozitivnih učinaka. Prije svega, manje se troši hrane, čime se spašavaju zelene površine. Nadalje, dodatna korist stvara se izbjegavanjem velike nužde. Jer kada bi, umjesto jednom dnevno, veliku nuždu Brazilci obavljali tek svaka dva dana, postigla bi se velika ušteda u toaletnom papiru. Koji se, naravno, pravi najčešće od drva. A nije baš toliko teško stisnuti zube, i još poneki dio tijela, i tek svaki drugi dan otići do toaleta.

Bolsonara su, naravno, brazilski mediji počeli ismijavati i razapinjati, no malo je vjerojatno da će on promijeniti svoju politiku.