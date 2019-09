Za Bellinu smrt netko bi trebao odgovarati, umrla je u mukama

Kad je početkom godine svoju američku akitu Bellu predao vlasniku uzgajivačnice američkih akita, I. N. iz Pule bio je uvjeren da je pred njom bolja budućnost. Belle više nema, a zbog njezine smrti, odlučan je, netko bi trebao odgovarati.

– Nisam se više mogao dobro brinuti o njoj i uz pomoć vlasnice uzgajivačnice u kojoj sam je kupio pronašao sam joj novi dom. Imala je nekih problema vrlo brzo nakon što je otišla od mene, ali su me u telefonskom razgovoru uvjeravali da je sve u redu. Kad je prva vlasnica bila u kontroli, Bella je bila dobro – priča nam I. N. (podaci u redakciji).

Ubrzo nakon toga, nekako u vrijeme kad je u uzgajivačnici u koju je otišla njegova Bella na svijet stiglo leglo američkih akita, saznao je loše vijesti. Rekli su mu da je kujica loše, da ne jede i da ima proljev. Kako je doznao, nisu se uopće brinuli za nju i nisu je vodili veterinaru. Odlučio je vratiti je u Pulu i sam je otišao po nju. Bellu je preuzeo na cesti, tako je tražio vlasnik uzgajivačnice, a bila je gotovo neprepoznatljiva.

– Preuzeo sam je u Posedarju, kad ju je iznio iz auta iz nje je išla krv na sve strane. Dao mi je i neki parizer i rekao kako samo to jede. Krenuo sam kući i odmah zvao veterinara. A on me, kad je vidio kako Bella izgleda, prvo pitao koliko dana ona nije jela. Imala je barem 15 kilograma manje nego kad je od mene otišla – priča nam ogorčeno. Kujica nije bila ni cijepljena, a nisu mu vratili ni njezinu knjižicu. Unatoč svakodnevnim terapijama, infuzijama i naporima veterinara, nije bilo nikakvog napretka. Kako je kujica strašno patila, donio je najtežu odluku u životu. Kad je eutanazirana, Bella je imala samo dvije i pol godine. I. N. sve je prijavio policiji i veterinarskoj inspekciji, a obavijestio je i Hrvatski kinološki zavez.

Foto: Privatni album

Na naš upit iz Policijske uprave zadarske odgovaraju kako tijekom kriminalističkog istraživanja, a nakon provedenih obavijesnih razgovora, nisu pronađeni elementi kaznenog djela. Kako navode, kupac kujice iz mjesta Jovići rekao je da se kujica razboljela sedam dana nakon kupnje, da su je više puta vodili veterinaru, a da su o svemu obavijestili prodavatelja. Iz Državnog inspektorata, a nakon inspekcijskog nadzora u uzgajivačnici „Mountain keeper" i u Veterinarskoj stanici Zadar, odgovorili su nam da je protiv prijavljenoga podignut optužni prijedlog zbog prekršaja opisanog u čl. 5. točki 15. Zakona o zaštiti životinja. On kaže kako je zabranjeno prisiljavati životinje na uzimanje određene hrane ili tvari, ako to ne odredi doktor veterinarske medicine u veterinarsko-zdravstvene svrhe ili u svrhe pokusa ili ako nije znanstveno opravdano. A optužni prijedlog podignut je zbog svojevoljnog davanja antibiotika Klavoxila kujici Belli bez prethodnog pregleda veterinara, odnosno bez da je lijek odredio veterinar u veterinarsko-zdravstvene svrhe.

Iz Hrvatskog kinološkog saveza na naš upit jesu li izvršili nadzor nad uzgajivačnicom, posebno zbog legla koje se prodavalo, odgovorili su da M. J. nije redoviti član HKS-a. Kako navode, svoju članarinu prvi i zadnji put podmirio je 2018. godine. Kako to nije učinio i 2019., HKS nema nad njim ingerenciju. Dodaju kako su unatoč tome zatražili od njega pismeno očitovanje, ali na primljenu pošiljku nikad nije odgovorio. Napominju i da su obavijestili sva nadležna tijela saveza koja će izvršiti dodatnu provjeru ako se gospodin učlani. O leglu u uzgajivačnici nemaju podataka, odnosno ono nikada nije prijavljeno pri HKS-u.

Kako doznajemo, vlasniku uzgajivačnice naloženo je da osigura rješenje Ministarstva poljoprivrede o registraciji uzgoja za obavljanje djelatnosti uzgoja kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji za uzgajivačnicu Mountain Keeper. Što se događalo dok je Bella bila kod njega pokušali smo i sami doznati, no na naše upite nije odgovarao.

– Razočaran sam nakon svega. Pas je izmučen, oni su je doslovno ubili bez milosti. Uvjeren sam da se Belli moglo pomoći, samo da su je na vrijeme odveli veterinaru. Ili da su na vrijeme meni javili – kaže nam nakon svega I. N.