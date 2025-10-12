Naši Portali
JAPANSKI MODNI DIZAJNER

Yohji Yamamoto, bilješke o haljinama i gradovima

storyeditor/2025-10-09/johji.jpg
REUTERS
Autor
Miljenko Jergović
12.10.2025.
u 09:48

Yohji Yamamoto doista je jedan od malobrojnih istinskih genija našeg doba. Potpuno je preokrenuo jednu odjevnu i dnevnokulturnu konvenciju, ali na način koji je estetski savršeno prihvatljiv

Rat je razorio estetiku. Promijenio je naše ukuse, odnos prema glazbi koju slušamo, i onoj koja svira na radiju, promijenio je naše knjige, one koje čitamo i one koje ćemo možda napisati, te je na kraju svih krajeva promijenio sliku svijeta koji nam je svakodnevno pred očima.

Negdje pred sam kraj tih prijeratnih vremena Wim Wenders snimio je dokumentarni film “Bilješke o haljinama i gradovima”. Načinjen po narudžbi Centra Pompidou, film je komponiran od niza redateljevih razgovora s Yohjijem Yamamotom, tada četrdesetšestogodišnjim japanskim modnim dizajnerom, nastanjenim u Parizu. Dvije godine mlađi Wenders bio je te 1989. autor na vrhuncu stvaralačkog napona, autor devet redom vrlo cijenjenih cjelovečernjih filmova, mladi klasik europske kinematografije, vjerojatno jedini koji je s podjednakim uspjehom snimao u Americi i kod kuće. Tog trenutka posljednja dva njegova filma su “Paris, Texas” iz 1984. i “Nebo nad Berlinom” iz 1987. I da, Wenders je, u skladu s generacijskom etikom i estetikom, bio savršeno nezainteresiran za modnu industriju, te je s priličnim prijezirom gledao na pretjeranu brigu o - oblačenju.

