Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 60
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
BREAKING
Do kraja vikenda iskoristi akcijske cijene digitalne pretplate. Imamo sjajan dar!
Poslušaj
Prijavi grešku
'TO ŠTO RADI JE OPASNO'

Ovaj čovjek hvali Putina i ugrožava pregovore o Ukrajini, a Trump mu i dalje vjeruje. 'Nema pojma o čemu govori'

FILE PHOTO: Russian President Putin meets U.S. envoy Witkoff in Moscow
Foto: Gavriil Grigorov/REUTERS
1/6
VL
Autor
Večernji.hr
22.08.2025.
u 10:48

Unatoč kritikama, Witkoff je bio uz Trumpa i tijekom velikog sastanka s Putinom na Aljasci. Trump mu, prema pisanju FP-ja, i dalje vjeruje i vidi ga kao čovjeka koji će pridonijeti završetku rata – pritom ga ne prestaje hvaliti.

Steve Witkoff, američki državni tajnik i blizak suradnik Donalda Trumpa, u analizi Foreign Policyja opisan je kao čovjek koji pregovore o miru u Ukrajini vodi u potpuno krivom smjeru. Smatra ga se čak i odgovornim što je situacija danas u tako lošoj fazi, a neki mu predbacuju da ne zna ni imena ukrajinskih regija o kojima nastoji odlučivati. FP navodi da je više puta boravio u Moskvi i sastajao se s Vladimirom Putinom, a barem jednom prilikom pogrešno je protumačio njegove riječi. Iz Bijele kuće to opovrgavaju, ali, prema izvorima FP-ja, mnogi u Washingtonu i europskim prijestolnicama u to ne vjeruju.

"Takav propust je očekivan za izaslanika koji je iz svojih sastanaka isključio stručnjake iz američkog Ministarstva vanjskih poslova i Vijeća za nacionalnu sigurnost, ljude koji imaju znanja o Rusiji, Ukrajini, pregovorima na visokoj razini... Ponekad se tijekom sastanaka u Rusiji oslanjao isključivo na prevoditelje koje je osigurao Kremlj, što je zapanjujuće kršenje pravila diplomacije" - piše FP. Jedan ukrajinski dužnosnik rekao je za Bild: "Taj čovjek nema pojma o čemu govori", a isto mišljenje, tvrde izvori, dijeli i njemačka vlada.

Unatoč kritikama, Witkoff je bio uz Trumpa i tijekom velikog sastanka s Putinom na Aljasci. Trump mu, prema pisanju FP-ja, i dalje vjeruje i vidi ga kao čovjeka koji će pridonijeti završetku rata - pritom ga ne prestaje hvaliti. Dok američka strana najavljuje mogućnost sastanka Zelenskog i Putina, Kremlj nije pokazao interes te nastavlja s napadima na Ukrajinu.

"Vjerojatno glavni razlog zašto je zadržao Trumpovo povjerenje je što kao papiga ponavlja stavove Kremlja. Ponavlja lažne tvrdnje o diskriminaciji Rusa i ruskog jezika u Ukrajini..." - piše FP. Posebno ga kritiziraju zbog izjave da su referendumi u okupiranim dijelovima Ukrajine legitimni, iako je svima jasno da su održani pod prijetnjom oružja. Witkoff je ranije izjavio: "Mislim da Putin nije loš tip. On je velik vođa. On je snažan za svoju zemlju i vjeruje u ono što radi." No pritom je zanemario činjenicu da Rusija šalje tisuće projektila i dronova na ukrajinske gradove. FP zaključuje da je apsurdno i opasno da Witkoff, koji u pregovorima ponavlja Kremljeve teze, ostaje ključna figura dok ljudi s iskustvom, poput generala Keitha Kelloga, ostaju po strani.

FOTO 100 najdojmljivijih fotografija susreta Trump - Putin: Pogledajte kako je Aljaska dočekala svjetske lidere
FILE PHOTO: Russian President Putin meets U.S. envoy Witkoff in Moscow
1/102
Ključne riječi
Donald Trump SAD Steve Witkoff

Komentara 2

Pogledaj Sve
MV
mvukoνic
10:56 22.08.2025.

Nezna imena ukrajinskih regija ali vjerojatno zna ruskih.

TR
trpimir2022
11:28 22.08.2025.

Doboka država i EU političari protiv Trumpa, svim sredstvima guraju Ukrajinu u rat, do ruskog poraza. Svijet svakako nije zainteresiran ulaziti u rizik nuklearnog rata, samo zato da Amerika ostane neprikosnovena sila, koju se za sve pita i koja o svemu odlučuje.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još