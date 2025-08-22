Ovaj čovjek hvali Putina i ugrožava pregovore o Ukrajini, a Trump mu i dalje vjeruje. 'Nema pojma o čemu govori'

Steve Witkoff, američki državni tajnik i blizak suradnik Donalda Trumpa, u analizi Foreign Policyja opisan je kao čovjek koji pregovore o miru u Ukrajini vodi u potpuno krivom smjeru. Smatra ga se čak i odgovornim što je situacija danas u tako lošoj fazi, a neki mu predbacuju da ne zna ni imena ukrajinskih regija o kojima nastoji odlučivati. FP navodi da je više puta boravio u Moskvi i sastajao se s Vladimirom Putinom, a barem jednom prilikom pogrešno je protumačio njegove riječi. Iz Bijele kuće to opovrgavaju, ali, prema izvorima FP-ja, mnogi u Washingtonu i europskim prijestolnicama u to ne vjeruju.

"Takav propust je očekivan za izaslanika koji je iz svojih sastanaka isključio stručnjake iz američkog Ministarstva vanjskih poslova i Vijeća za nacionalnu sigurnost, ljude koji imaju znanja o Rusiji, Ukrajini, pregovorima na visokoj razini... Ponekad se tijekom sastanaka u Rusiji oslanjao isključivo na prevoditelje koje je osigurao Kremlj, što je zapanjujuće kršenje pravila diplomacije" - piše FP. Jedan ukrajinski dužnosnik rekao je za Bild: "Taj čovjek nema pojma o čemu govori", a isto mišljenje, tvrde izvori, dijeli i njemačka vlada.

Unatoč kritikama, Witkoff je bio uz Trumpa i tijekom velikog sastanka s Putinom na Aljasci. Trump mu, prema pisanju FP-ja, i dalje vjeruje i vidi ga kao čovjeka koji će pridonijeti završetku rata - pritom ga ne prestaje hvaliti. Dok američka strana najavljuje mogućnost sastanka Zelenskog i Putina, Kremlj nije pokazao interes te nastavlja s napadima na Ukrajinu.

"Vjerojatno glavni razlog zašto je zadržao Trumpovo povjerenje je što kao papiga ponavlja stavove Kremlja. Ponavlja lažne tvrdnje o diskriminaciji Rusa i ruskog jezika u Ukrajini..." - piše FP. Posebno ga kritiziraju zbog izjave da su referendumi u okupiranim dijelovima Ukrajine legitimni, iako je svima jasno da su održani pod prijetnjom oružja. Witkoff je ranije izjavio: "Mislim da Putin nije loš tip. On je velik vođa. On je snažan za svoju zemlju i vjeruje u ono što radi." No pritom je zanemario činjenicu da Rusija šalje tisuće projektila i dronova na ukrajinske gradove. FP zaključuje da je apsurdno i opasno da Witkoff, koji u pregovorima ponavlja Kremljeve teze, ostaje ključna figura dok ljudi s iskustvom, poput generala Keitha Kelloga, ostaju po strani.