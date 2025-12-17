Vučić: 'Ljudi ne razumiju koliko smo blizu sukoba'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za RTS da danas neće ići u Bruxelles na summit EU-Zapadni Balkan jer smatra da mora zaštititi interese Srbije te je dodao da će Srbija svakako nastaviti europskim putem. "Prvi put u 13 ili 14 godina ni ja ni itko drugi neće ići na tu međuvladinu konferenciju. Nitko neće biti u ime Republike Srbije, pa će imati Zapadni Balkan bez Republike Srbije. Zašto to radim? Donio sam takvu odluku, da nitko drugi ne bude kriv. Ne želim da Vlada trpi bilo kakav pritisak. Razgovarao sam u prethodnih 24 sata s najvećim brojem europskih čelnika. Iznimno sam zahvalan na poštovanju koje su Srbiji iskazali Ursula von der Leyen i António Costa, zahvalan sam predsjedniku Macronu, s kojim sam sinoć također razgovarao", rekao je Vučić na televiziji.

Dodao je da nije ni najavio da je dugo razgovarao s Macronom. "Mislim da ono što radimo, radimo zbog građana Srbije. Bez obzira na to što znam da će to mnogi kritizirati u Bruxellesu, koje znam da će kritizirati oni koji kritiziraju sve i kada ne znaju zašto vas kritiziraju, uvijek će naći kritiku bez obzira što ja radim. Mislim da štitim Republiku Srbiju, njezine interese, jer moramo pokazati prije svega što smo učinili, a učinili smo puno i oni su to priznali i rekli", istaknuo je Vučić. Dodao je da su na ministarskom summitu o tome govorili i predsjednici Španjolske, Italije, Francuske, njihovi prijatelji iz Grčke, Cipra, Mađarske, Slovačke, Austrije, te dali snažnu podršku. "Naravno, situacija je drugačija kada govorite o Hrvatskoj, Bugarskoj, kada govorite o Nizozemskoj, Švedskoj i nekim drugim zemljama. U svakom slučaju, nastavit ćemo europski put dok sam ja predsjednik, to je naša politika, ali ne zadugo. Nakon toga, novi predsjednik i nova vlada donijet će odluku o tome kako i kojim putem ići", rekao je Vučić. Dodao je da mu je u ovom trenutku vrlo važno riješiti pitanje NIS-a, kao i sačuvati mir.

"Ljudi ne razumiju koliko smo blizu sukoba. Ljudi su danas rekli 'hoćemo vidjeti je li u slučaju sukoba Srbija na našoj ili na ruskoj strani', neki koji su govorili u Bruxellesu. Srbija je na svojoj strani. Ma koliko se to ne sviđalo Washingtonu, Bruxellesu, Moskvi, bilo kome. Srbija je na svojoj strani. Mi smo, znate, izgubili skoro 29 posto ukupne populacije u Prvom svjetskom ratu. U Drugom svjetskom ratu je pripadnika srpskog naroda stradalo 90 posto, govorim o onima koji su stradali na antifašističkoj strani od naroda bivše Jugoslavije. Sve ostalo su, oni su imali gubitke na fašističkoj strani i veoma male na antifašističkoj strani. Bilo ih je, naravno, i Hrvata komunista i Bošnjaka, Makedonaca i drugih, ali to su bili toliko mali brojevi u usporedbi sa Srbima, da naprosto je jasno kakve smo gubitke kao nacija doživjeli i preživjeli", rekao je Vučić i naglasio je da Srbija neće ratovati, ali će jačati svoju vojsku.

"Kupujemo puno novih sustava, želim da se ljudi osjećaju sigurno, da znaju da imamo vrlo jake obrambene mehanizme i da oni koji misle da nešto treba pokušati ili o tome razmišljaju, da znaju da to nije moguće učiniti, jer bi njihovi gubici bili neprocjenjivi i nemoguće da taj napad preživi", rekao je Vučić. Naglasio je da mu je cilj očuvanje mira i napredak gospodarstva Srbije.