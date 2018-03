Ministar Tolušić na radionicama 'Naše domaće, sada i ubuduće'

Hrvatska ima najbolje i najkvalitetnije poljoprivredne proizvode na svijetu ali moramo svi zajedno probuditi svijest da kupujemo kvalitetne proizvode s hrvatskog sela i hrvatskih polja, rekao je ministar poljoprivrede u Vladi RH Tomislav Tolušić na danas održanim radionicama „Naše domaće, sada i ubuduće“ i radnom ručku s ministrom koji su održani u Vukovaru.

Tolušić je okupljenim proizvođačima poručio da mu više nikada ne kukaju kako nešto uvozimo. Pojasnio je to riječima kako Hrvatska puno toga uvozi ali i da smo za takvu praksu sami krivi. Prema njegovim riječima hrvatski mljekari moraju kupovati meso s hrvatskih farmi, medari kruh i brašno s hrvatskih polja… Iznio je tako i primjer da su 9 od 10 jaja koja se prodaju u Hrvatskoj domaća jaja i da bilo koji kupac, preko aplikacije sa Hrvatske poljoprivredne agencije, može jednostavno saznati na kojoj je farmi to jaje proizvedeno, kada kao i sve druge podatke.

-Mi smo ti koji diktiramo trgovačke brendove. Na ovakav način dižemo i proizvodnju ali i prodaju u Slavoniji i Hrvatskoj, istakao je Tolušić dodajući kako je cilj ovakvih radionica da iz prve ruke, od samih proizvođača, čuju primjedbe na dosada osmišljene mjere koje proizvođači mogu koristiti. Tolušić je rekao kako je ministarstvo do sada puno napravilo ali i da se moglo više te da su donesene mjere raspršene pa samim tim i sredstva. Stoga je plan primjedbe i prijedlozi ugraditi u novi program mjera, a sve kako bi se iz fondova EU povuklo što više novca. -Moj cilj da budete sretni i zadovoljni. To nećemo moći ostvariti za 6 mjeseci niti godinu dana ali zajedničkim radom možemo to napraviti, poručio je Tolušić.

Kazao je i kako prema novom Zakonu o poljoprivrednom zemljištu svaki stranac, koji u Hrvatskoj djeluje kao pravna osoba, privatno može kupiti poljoprivredno zemljište ali i da država neće niti hektar državnoga poljoprivrednog zemljišta prodati strancima.