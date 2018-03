Posao od 62,5 milijardi dolara: EK odobrio spajanje Monsanta i Bayera

Njemački kemijsko-farmaceutski div Bayer jučer je dobio zeleno svjetlo Europske komisije za preuzimanje američkog proizvođača sjemenja i pesticida Monsanta “teško” 62,5 milijardi dolara.

“Brakom iz pakla”, kako mnogi nazivaju tu akviziciju, nastat će kompanija koja će kontrolirati više od četvrtine svjetskog tržišta sjemenja i pesticida. No iz EK poručuju kako su spajanje uvjetovali otkupom Bayerovog opsežnog paketa koji se odnosi na sektor sjemenja, pesticida i digitalne poljoprivrede, dok Monsanto mora prodati svoj sektor tretiranog sjemenja. Kao potencijalnog kupca svoga dijela Bayer vidi njemački BASF, čime bi nastao još jedan agrokemijski div u EU, no i s time se mora složiti EK, koji će do 16. travnja izanalizirati njihovu međusobnu neovisnost.

– Naša odluka jamči istinsku konkurenciju i inovacije na tržištima sjemenja, pesticida i digitalne poljoprivrede i nakon ovog spajanja – kazala je u priopćenju povjerenica EU za tržišno natjecanje Margrethe Vestager, ističući kako se posebno vodilo računa o tome da broj globalnih igrača koji aktivno konkuriraju na tim tržištima ostane isti. Iz Kluba zastupnika Zelenih/ESS-a u Europskom parlamentu, koji se otpočetka se protivio spajanju Bayera i Monsanta ističu kako se s odlukom EK loše piše poljoprivrednicima, okolišu i sigurnosti po pitanju hrane.

– Vrlo smo razočarani odlukom Margrethe Vestager. Poljoprivredna industrija već je dovoljno koncentrirana u rukama nekolicine velikih korporacija koje imaju kontrolu nad proizvodnjom hrane pa spajanje dva najveća igrača dodatno pogoršava lošu situaciju. Komisija mora poduzeti korake kako bi osnažila male igrače u poljoprivrednoj industriji. Predstojeća reforma Zajedničke poljoprivredne politike (CAP) prilika je za osnaživanje malih poljoprivrednika i iskazivanje podrške ubrzanom prijelazu prema održivom modelu poljoprivrede koji će biti manje ovisan o kemikalijama i interesima velikih korporacija – kazao je zastupnik i član Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane EP-a Davor Škrlec.

Naši poljoprivrednici boje se kako s Monsantom na EU adresi GMO još jednom pokušava “napasti” Europu, koja mu je uz nekoliko iznimki rekla “ne”. Sjeme, makar i u BASF-ovom portfelju, kojega bi Bayer “podebljao” pristupom globalnoj digitalnoj platformi za poljoprivrednike, moglo bi biti i udarac dvjema preostalim hrvatskim sjemenarskim tvrtkama jer bi u početku vjerojatno bilo jeftinije od hrvatskog, a kad ne bude konkurencije, rast će i cijene sjemena i zaštitnih sredstava.