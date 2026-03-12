Carinik tražio 5000 eura mita da ne napiše kaznu pa uletio u policijsku klopku

Za primanje mita i zloporabu ovlasti osumnjičen je 58-godišnji carinik koji je neki dan uhićen na području Zagreba. Nakon što su kod njega obavljene pretrage, doveden je na USKOK gdje je i ispitan. USKOK je protiv njega pokrenuo istragu, a predložio je i da mu se odredi istražni zavor

Sumnja se da je 58-godišnjak djela za koja se sumnjiči počinio od 14. siječnja do 10. ožujka 2026. U to vrijeme obavljao je porezni nadzor nad jednom tvrtkom te je utvrdio neke nezakonitosti u poslovanju te tvrtke. No umjesto da odgovornoj osobi naplati kaznu, od nje je tražio 5000 eura mita. Zauzvrat je kako se sumnja, 58-godišnjak toj osobi obećao da protiv nje neće podnijeti kaznenu prijavu već prekršajni nalog s novčanom kaznom i to najnižom koja je moguća po postojećim propisima. Osoba od koje je kako se sumnja 58-godišnjak tražio mito, na to je pristala. No prethodno je o svemu izvijestila policiju, što znači da je mito 58-godišnjaku nakon toga predala kao policijski pouzdanik. A policija je tu primopredaju snimila, čime je dobila čvrst dokaz za potvrdu sumnji protiv 58-godišnjeg carinika.