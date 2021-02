Vuco će volontirati na čelu: 'Ja trebam Splitu kao što je Americi trebao Trump'

Kandidat HSS-a za gradonačelnika Splita Siniša Vuco predstavio je u subotu svoj program i otkrio kako će biti volonter pozvavši i ostale kandidate da volontiraju ili se izjasne dolaze li na to mjesto zbog velike plaće.

Obrazlažući svoje četiri točke programa, kazao je da će - ako postane gradonačelnik - uhljebe staviti na minimalac, uz to će ukinuti prirez, ali i komunalnu naknadu za proizvodne djelatnosti. Obećao je da će pomagati sve one koji su pogođeni koronakrizom, dok će uzeti od onih koji puno zarađuju i to dati onima koji nemaju.

"Komunalnu naknadu ću smanjiti na minimum, odnosno na kunu za sve poduzetnike koji rade u proizvodnim djelatnostima i na taj način ćemo pomoći one koji stvaraju novu vrijednost. Onima koji imaju enormne zarade ćemo komunalne naknade povećati za 300 posto, a to su banke, kladionice, osiguravajuća društva, trgovački centri, odvjetnici. Građevinske dozvole za proizvodne djelatnosti će biti 0 kuna", najavio je Vuco.

Kao drugu točku je najavio pomoć splitskim ugostiteljima, turističkim djelatnicima, agencijama i svima koji trpe štete od pandemije. Ugostiteljima bi tako dok traje epidemija dao terase besplatno ili po kunu. Smanjenje gradske uprave i broja zaposlenika treća je točka Vucinog programa jer on drži da Split ne može više hraniti stotine uhljeba koji su se "namnožili posljednjih 30 godina". Rekao je da jedino gradski službenici nisu osjetili koronakrizu, točnije da su je, kaže, osjetili na bolje.

"Vuco nije labav, pogledajte ostale kandidate. Niti smrde, niti mirišu. Ja Splitu trebam, kao što je Americi trebao Trump. On je preporodio Ameriku. Split nije beton. Pustite zapadne, istočne i druge obale, dajte ljudima da zarade plaću. Trideset godina su me varali na estradi. A što je naša politika nego veća estrada od estrade. Trebam prepoznati one koji neće ukrasti, koji je kvalitetniji, koji neće varati", kazao je Vuco.

Govoreći o prirezu, kao četvrtoj točki, podsjetio je da Split ima stopu od 15 posto, te da se radi o najvišoj u državi. Drži kako je to sramota s obzirom na to kakva je situacija u gradu, te ukazao da su neki podigli prirez, a sada ga licemjerno obećavaju smanjiti. On će ga ukinuti.

Na brojna novinarska pitanja još je rekao da on i Željko Kerum imaju više različitih nego sličnih stvari, da mu smeta usporedba s njim, kao i da jedino njega zna od kandidata. Uvjeren je da će - ako uđe u drugi krug - odnijeti pobjedu, a svojim je sugrađanima obećao da će im za Sv. Duju na stadion u Poljudu dovesti Guns N' Roses, AC/DC i Metallicu.

Na predstavljanju je bio predsjednik HSS-a Krešo Beljak.

