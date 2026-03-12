U nekoliko minuta razgrabili 3,2 milijuna eura, 'Kinezi' su najtraženiji

U samo šest minuta građani su razgrabili tri milijuna i 200 tisuća eura. Poticaji za kupnju električnih automobila dijelili su se po principu najbržeg prsta. - Cjelokupan iznos je 21,2 milijuna eura. Nakon što smo obradili sve podatke iz prvog kruga, ostao je višak novca koje smo odlučili podijeliti da možemo što više automobila financirati - rekao je Aleksandar Halavanja iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za Novu TV.

Kazao je kako se sustav za prijave otvorio u utorak u devet sati ujutro. - Tada možete ući u aplikaciju, priložiti dokumente koji pišu u natječaju i kliknete podnesi - onda sustav registrira broj koliko je novca prijavljeno i u jednom trenutku ga gasi, kad znamo koliko je zapravo iskorišteno - objašnjava.

Obrtnici pozdravljaju subvencije. Predlažu još izdašnije iznose. - Obrtnici su jedini u društvu koji odgovaraju svojom imovinom, znači to vozilo je njima osnovno sredstvo za rad, nije još jedno vozilo u njihovom voznom parku. To je obično jedino vozilo s kojim oni rade i trebali bi imati prioritet prema ostalim subjektima - smatra Antun Trojnar iz Hrvatske obrtničke komore.