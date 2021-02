Kerum: Tomo Mamić je sam sebi potpisao poraz

Splićani su mi naklonjeni i oni su htjeli i nakon prvog mandata da opet budem gradonačelnik. Pogotovo poslije drugog kada je bila 2017. godina. Ali dogodilo se kako se dogodilo. Kada su se brojali glasovi bilo je puno nevažećih, 11 posto. Ponovno idem u utrku zbog interesa grada Splita i građana i zbog interesa moje djece i obitelji, rekao je to u RTL-u Danas Željko Kerum, kandidat za gradonačelnika Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke.

Na pitanje odnosi li mu kandidat HDZ-a Vice Mihanović glasove, Kerum odgovara:

– Svatko odnosi glasove. A činjenica da su napravili dvije ankete i obe ja vodim. Ja poštujem sve konkurente. Svaki ima svoje adute i plan i program, ali nitko nema plan i program razrađen koji je spreman za ujutro ići, građevinske dozvole i na ishođenje dozvola kao što imam ja. To Splićani znaju i zato ja imam tu podršku, bez obzira na afere i podmetanja koja mi se događaju. Znači, ta "antikerum" koalicija koja djeluje medijski - to je već poznato. Nije prvi puta da se krene ovako agresivno. I 2017. godine je bilo da Kerum nema 2 posto pa na kraju, kada se napravila anketa, Kerum je vodio, kao i sada, a onda su krenuli s razno raznim špekulantskim igrama da se Keruma osujeti, a na kraju su me i osejetili.

Čudna mu je, kaže, potencijalna kandidatura Tomislava Mamića.

– S obzirom na njegov rad i uspjeh i njegove rezultate, nerealno je i neobjektivno da se on natječe za gradonačelnika Splita. Realnije bi bilo da se natječe za premijera ili predsjednika. Jer u takvim gabaritima, kad čovjek posluje... On je po prihodu puta tri nego što sam ja bio 2009. godine. On je prerastao lokalnu zajednicu. Čudno mi je zbog čega se on prijavio, odnosno, još nije potvrdio. Mi smo dugogodišnji znanci i znamo se dobro, dosta smo radili i surađivali i uvijek je bilo sve korektno i OK. Ali politička igra i borba je savim drugačija. Jedno je kada radiš posao, to donekle ostane u nekim normalnim okvirima. Kada je politika u pitanju, tu okvira nema, to je prljavo, to je užasno i katastrofa. Žao mi je što ćemo se morati sukobiti, ali to je njegova odluka i on s tim ne dobiva ništa. Jedini uspjeh Tomislava Mamića će biti ako pobjedi i ima većinu u Gradskom vijeću. To je nemoguće da postigne. Sam sebi je Tomo Mamić potpisao poraz.

Upitan je i o kandidaturi pjevača Siniše Vuce.

– On je javna ličnost i javna osoba. Svatko se ima pravo kandidirati. On ima svoje glasače. Svi imaju svoje glasače, a vidjet ćemo u svibnju tko će kako dobiti. Poštujem sve protukandidate. Rekao sam što je politička borba. Nije to kad mi igramo ove ili one igre. Politika je prljava. To je jasno. I tko god u nju uđe, nažalost ja sam ušao i sebi napravio štetu i svojoj obitelji, ali kada sam već ušao, onda se moram vadit. A kada se vadiš onda ti je još gore – rekao je.