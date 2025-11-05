Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 173
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
PRODAJA EUROPI?

Vučiću stigla jasna poruka iz Moskve zbog oružja: 'Znamo da ste pod pritiskom, ali to ne bi željeli vidjeti'

Izjave za medije predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen
R.Z.
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
05.11.2025.
u 09:15

Moskva razumije da se Beograd sada suočava s neviđenim pritiskom, rekao je glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitrij Peskov.

Moskva je u potpunosti svjesna ogromnog pritiska koji Zapad vrši na Srbiju u pokušaju da navede Beograd da se suprotstavi Rusiji, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. Njegove izjave uslijedile su nakon nedavne izjave srpskog predsjednika Aleksandra Vučića o spremnosti da prodaje oružje državama članicama EU, čak i ako ono na kraju završi u Ukrajini. Peskov je izjavio da Rusija "razumije kakav se neviđeni pritisak vrši na Srbiju". Problem izvoza srbijanskog oružja opisao je kao "nimalo jednostavnu priču", javlja TASS.  Rusija ne bi željela vidjeti da se oružje proizvedeno u Srbiji koristi za pucanje u ruske vojnike, ali shvaćamo kakav se pritisak vrši na Srbe, izjavio je Peskov. U intervjuu za njemački časopis Cicero prošlog četvrtka, Vučić je rekao da su srpska 'skladišta puna streljiva'.

"Stoga sam ponudio našim prijateljima u EU da s nama sklope kupoprodajni ugovor i uzmu sve što imamo", otkrio je srpski predsjednik, dodajući da još nije dobio odgovor od bloka. Na pitanje je li zabrinut da bi oružje moglo završiti u Ukrajini, odgovorio je da  „kupci mogu s njim raditi što žele“.

Ranije ove godine, ruska Vanjska obavještajna služba (SVR) izjavila je da su srpske obrambene tvrtke povećale neizravne isporuke oružja Ukrajini preko država članica EU-a poput Češke i Bugarske. Kao odgovor, Vučić je objavio da je Beograd obustavio izvoz streljiva i da će sada za takve pošiljke trebati posebne dozvole, prenosi The Press United.

Golemi projekt Hrvatskih autocesta: Postavlja se prvih sedam portala za naplatu, evo kako će sve funkcionirati
Ključne riječi
Aleksandar Vučić Vladimir Putin Ukrajina Rusija

Komentara 9

Pogledaj Sve
BR
brongostar
12:24 05.11.2025.

Večinu tog streljiva je od jugosrpske JNA koju su plaćali Hrvati, a nisu stigli potrošiti na ubijanje Hrvata. srbima nije mjesto u Europi.

Avatar horuk
horuk
12:45 05.11.2025.

Vučić sa krunom. Samo kod nas.

AP
ante portas
12:37 05.11.2025.

Pa prodaj Vučiću, EU ti to sigurno neće braniti.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja