Moskva je u potpunosti svjesna ogromnog pritiska koji Zapad vrši na Srbiju u pokušaju da navede Beograd da se suprotstavi Rusiji, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. Njegove izjave uslijedile su nakon nedavne izjave srpskog predsjednika Aleksandra Vučića o spremnosti da prodaje oružje državama članicama EU, čak i ako ono na kraju završi u Ukrajini. Peskov je izjavio da Rusija "razumije kakav se neviđeni pritisak vrši na Srbiju". Problem izvoza srbijanskog oružja opisao je kao "nimalo jednostavnu priču", javlja TASS. Rusija ne bi željela vidjeti da se oružje proizvedeno u Srbiji koristi za pucanje u ruske vojnike, ali shvaćamo kakav se pritisak vrši na Srbe, izjavio je Peskov. U intervjuu za njemački časopis Cicero prošlog četvrtka, Vučić je rekao da su srpska 'skladišta puna streljiva'.

"Stoga sam ponudio našim prijateljima u EU da s nama sklope kupoprodajni ugovor i uzmu sve što imamo", otkrio je srpski predsjednik, dodajući da još nije dobio odgovor od bloka. Na pitanje je li zabrinut da bi oružje moglo završiti u Ukrajini, odgovorio je da „kupci mogu s njim raditi što žele“.

Ranije ove godine, ruska Vanjska obavještajna služba (SVR) izjavila je da su srpske obrambene tvrtke povećale neizravne isporuke oružja Ukrajini preko država članica EU-a poput Češke i Bugarske. Kao odgovor, Vučić je objavio da je Beograd obustavio izvoz streljiva i da će sada za takve pošiljke trebati posebne dozvole, prenosi The Press United.