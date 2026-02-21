Kremlj je nedavno donio dekret kojim se Ruska nacionalna garda (Rosgvardija) dodatno jača i pozicionira kao neovisna, paralelna vojna struktura izvan lanca zapovijedanja Ministarstva obrane, upozorava britanski analitičar William James Dixon iz Kraljevskog institutu ujedinjenih službi (RUSI). Prema Dixonu, koji je u intervjuu za poljski TVP World dao detaljnu analizu, dekret koncentrira 'nadređenu operativnu kontrolu' nad Rosgvardijom u rukama njezina direktora Viktora Zolotova, koji je odgovoran izravno rukom predsjedniku Vladimiru Putinu. Time se Rosgvardija pretvara iz puke policijske formacije u ozbiljnog konkurenta regularnoj vojsci s vlastitim specijaliziranim jedinicama, teškom opremom i tenkovskim formacijama. "Rosgvardija se razvija u nešto slično iranskom Korpusu čuvara islamske revolucije usmjerenu na zaštitu režima", rekao je Dixon, javlja Kyiv Post. Promjena je, prema njemu, izravna posljedica šoka od Prigožinovog ustanka 2023. godine, kada je postalo jasno da postojeće snage nisu dovoljne za suočavanje s ozbiljnim unutarnjim izazovima. Od tada se Rosgvardija transformirala iz policijske strukture u paralelni vojni entitet. Rosgvardija već aktivno sudjeluje u ratu protiv Ukrajine. Sudjeluje u intenzivnim borbama na prvoj crti, te obavlja dužnosti u Donbasu. Istovremeno, unutar Rusije služi za unutarnju kontrolu, represiju nad potencijalnim prijetnjama režimu.

Dixon upozorava da ova paralelizacija snaga nosi dugoročne rizike. Može produbiti podjele unutar ruskog vojnog i sigurnosnog aparata te stvoriti konkurentske centre moći. U slučaju buduće tranzicije vlasti ili smrti Putina, takve strukture mogle bi postati 'žarište daljnjih podjela' i destabilizirati zemlju.

Ova analiza dolazi u trenutku kada Rusija nastavlja rat u Ukrajini već četvrtu godinu, a Kremlj pojačava unutarnje mjere sigurnosti usred sankcija, ekonomskih pritisaka i rizika od domaćeg nezadovoljstva. Jačanje Rosgvardije nije samo operativna prilagodba to bi mogo biti strateški potez za dugoročnu zaštitu autokratskog režima u uvjetima produženog rata i unutarnje nestabilnosti, smatra stručnjak.

Federalna služba trupa Nacionalne garde Ruske Federacije, službeno poznata kao Rosgvardija je savezno izvršno tijelo Ruske Federacije odgovorno za provedbu zakona, unutarnju sigurnost, borbu protiv terorizma i suzbijanje nereda. Nacionalna garda je neovisna agencija koja izravno izvještava predsjedniku Rusije kao vrhovnom zapovjedniku ruskih oružanih snaga i predsjedniku ruskog Vijeća sigurnosti, međutim, pravno je i strukturno odvojena od Oružanih snaga. Od 2018. godine, Nacionalna garda sastojala se od otprilike 340 000 pripadnika u 84 jedinice diljem Rusije. Nacionalna garda osnovana je 2016. godine zakonom koji je potpisao predsjednik Vladimir Putin , a čiji je cilj bio povećati učinkovitost i izbjeći dupliciranje odgovornosti unutar ruskog sigurnosnog sustava, zbog strateških izazova s ​​kojima se suočava Rusija.Njezina deklarirana misija je osigurati ruske granice , preuzeti kontrolu nad oružjem, boriti se protiv terorizma i organiziranog kriminala, štititi javni red i čuvati važne državne objekte. Nacionalna garda suzbija građanske sukobe ili pokušaje još jedne 'obojene revolucije', ne samo u zemlji, već i u inozemstvu, u prijateljskim režimima, prema Wikipediji.