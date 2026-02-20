Naši Portali
SNAŽNE OPTUŽBE

Mađarska blokirala hitni zajam EU za Ukrajinu: 'Zbog ucjene i sabotaže, ništa od 90 milijardi eura '

Izjave za medije Gordana Grlića Radmana nakon sastanka s mađarskim kolegom Peterom Szijjártóm u VIP salonu Međunarodne zračne luke Zagreb
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
20.02.2026.
u 21:37

Ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó optužio je Kijev za 'ucjenu' i sabotažu opskrbe energijom

Mađarska je blokirala hitni zajam Europske unije vrijedan 90 milijardi eura za Ukrajinu, a ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó optužio je Kijev za 'ucjenu' i sabotažu opskrbe energijom, poručivši da Budimpešta neće popustiti dok se ne obnovi tranzit ruske nafte prema toj zemlji. 'Blokiramo zajam EU-a od 90 milijardi eura za Ukrajinu dok se ne obnovi tranzit nafte prema Mađarskoj putem naftovoda Družba', napisao je Szijjártó u objavi na društvenim mrežama u petak.

'Ukrajina ucjenjuje Mađarsku obustavom tranzita nafte, u koordinaciji s Bruxellesom i mađarskom oporbom, kako bi izazvala poremećaje u opskrbi i povećala cijene goriva uoči izbora', dodao je, referirajući se na parlamentarne izbore zakazane za 12. travnja, uoči kojih vlada premijera Viktora Orbána pojačava protuuukrajinsku retoriku.

Prema navodima diplomata, mađarski predstavnik iznio je prigovore na zatvorenom sastanku veleposlanika EU-a, čime je blokiran zakonodavni prijedlog koji zahtijeva jednoglasnu potporu država članica jer se njime mijenjaju proračunska pravila kako bi se omogućilo zajedničko zaduživanje za pomoć Ukrajini, koja nije članica Unije. Preostala dva dijela paketa, koji definiraju strukturu i uvjete pomoći, odobrena su kvalificiranom većinom, piše Euronews.

Iako je Mađarska još ranije zajedno sa Slovačkom i Češkom izborila izuzeće od obveze financijskog sudjelovanja u zajmu, Budimpešta sada blokira cijeli paket, a veleposlanici EU-a planiraju ponovno razmotriti pitanje čim Mađarska povuče svoju rezervu, što se često događa kada pokušava izboriti dodatne ustupke.

U središtu spora je oštećenje naftovoda Družba, kojim ruska nafta preko Ukrajine stiže u Mađarsku. Cjevovod je oštećen tijekom ruskih napada, no Budimpešta tvrdi da Ukrajina nije učinila dovoljno kako bi osigurala njegov popravak, dok Kijev odbacuje takve optužbe. Europska komisija sazvala je hitni sastanak za sljedeći tjedan, iako Bruxelles ne smatra da su mađarske zalihe nafte trenutačno ugrožene.

Kriza dolazi u trenutku kada EU pokušava osigurati novu financijsku pomoć Ukrajini prije proljeća, roka na koji je upozorio predsjednik Volodimir Zelenski, ističući moguće ozbiljne financijske posljedice ako sredstva ne stignu na vrijeme. Istodobno, države članice još nisu postigle dogovor o novom paketu sankcija protiv Rusije, dok predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća António Costa sljedeći tjedan planiraju posjet Kijevu kako bi iskazali potporu Ukrajini.
Ključne riječi
Péter Szijjártó Mađarska Ukrajina nafta Viktor Orban

