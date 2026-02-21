Srbija izdala hitno upozorenje svojim građanima: 'Što prije napustite ovu zemlju'

Srbije se pridružila nizu europskih zemalja koje pozivaju svoje građane da napuste Islamsku Republiku Iran i tom čim je prije moguće. Ministarstvo vanjskih poslova Srbije sinoć je to preporučilo svim građanima Srbije koji se nalaze u toj zemlji, a sve zbog povećanih tenzija i rizika od pogoršanja sigurnosne situacije. Danas su i vlasti Njemačke i Švedske pozvale svoje državljane da napuste Iran i preporučile da se u tu zemlju ne putuje zbog povećanih tenzija u regiji.

"Zbog povećanih tenzija i prilika od pogoršanja sigurnosne situacije, svim građanima Republike Srbije koji se nalaze u Islamskoj Republici Iran, preporučuje se da što prije napuste zemlju", stoji u objavi na platformi X.

Američki predsjednik Donald Trump ranije je danas izjavio da razmatra ograničeni vojni udar kako bi izvršio pritisak na Iran da pristane na nuklearni sporazum. Prema izvješćima "New York Timesa", stotine američkih vojnika evakuirane su iz baze Al Udeid u Kataru, a američki dužnosnici navode da je riječ o mjeri predostrožnosti pred potencijalni američki napad na Iran. Evakuacija je provedena i iz baza u Bahreinu, gdje je smještena Peta flota američke mornarice.

Trump je u svojim izjavama naglasio da ostaje posvećen pronalaženju diplomatskog rješenja, u kojem bi Iran pristao na nova ograničenja svog nuklearnog programa, ali je više puta upozorio da će upotrijebiti vojsku ako se diplomatsko rješenje ne postigne.