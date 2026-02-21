Naši Portali
ZIMSKI UVJETI I JAK VJETAR

FOTO HAK upozorava: Na ove dionice ne krećite bez zimske opreme, na snazi su ograničenja za pojedina vozila

21.02.2026.
u 08:44

Na dionici Jadranske magistrale Karlobag-Sveta Marija Magdalena zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama, motocikle, dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom

Zimski su uvjeti na pojedinim cestama u Lici, a zbog jakog vjetra za određene skupine vozila ograničenja su na pojedinim cestama u priobalju i Lici, izvijestio je u subotu ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Vozačima se savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, na put ne kreću bez propisne zimske opreme i održavaju sigurnosni razmak između vozila. U tijeku je zimsko održavanje, a na pojedinim cestama vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije.

Na A1 Zagreb-Ploče, zbog vjetra dionica Sveti Rok-Maslenica (Rovanjska) otvorena je samo za osobna vozila. Obilazak za ostale skupine vozila je državnim cestama preko Zatona Obrovačkog i Gračaca)

Za sve skupine vozila otvoreni su: državna cesta DC1 Macelj-Karlovac-Knin-Split, stara cesta kroz Gorski kotar-DC3, Paški most, Krčki most i Most dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku. U prekidu su trajektna linija ﻿Ploče-Trpanj zbog tehničkog kvara te ﻿﻿katamaranske linije: Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Novalja-Rab-Rijeka﻿, Pula-Zadar-Pula i Jelsa-Bol-Split.

