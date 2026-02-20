Naši Portali
POVRATAK INE?

Božanović: Vlada treba poslati ponudu Mađarima za kupnju MOL-a

Autor
Vedran Balen
20.02.2026.
u 19:44

“Trenutačna situacija pruža idealnu priliku Hrvatskoj da pomogne Mađarskoj sigurnim opskrbnim lancima, a da se zauzvrat Ina vrati u vlasništvo RH”

Može li naftovod Družba postati okidač za promjenu kursa politike hrvatske Vlade i stvoriti plan dugo najavljivanog ponovnog preuzimanja upravljačkih prava Ine nad MOL-om? Energetski stručnjak i geopolitički analitičar Đuro Božanović priliku vidi u tome što posrnuli mađarski naftni gigant zbog ratnih zbivanja i uništenja intrakontinentalne koneksije naftovoda Družba od Rusije preko Ukrajine do Mađarske moli za pomoć EU i Hrvatsku kako bi si osigurao 500.000 tona ruske nafte prekomorskim putem preko JANAF-ovih cjevovoda. Sve to posljedica je nedostatka zaliha i problema opskrbnih lanaca i pravaca koji su doveli Mađarsku u situaciju da je u utorak morala zamoliti EU za djelomično izuzeće provođenja sankcija nad uvozom ruske nafte.

JANAF INA MOL

AB
AP_byebye
19:51 20.02.2026.

Može ako želi izgledati neozbiljno jer su izgledi za kupovinu ravni 0. Da je Hrvatska bila uređena država kao što nije ni danas Mol nikada ne bi dobio Inu. Klošari Ljubo i Ivo poklonili su je za kikiriki i zericu provizije.

