Božanović: Vlada treba poslati ponudu Mađarima za kupnju MOL-a

Može li naftovod Družba postati okidač za promjenu kursa politike hrvatske Vlade i stvoriti plan dugo najavljivanog ponovnog preuzimanja upravljačkih prava Ine nad MOL-om? Energetski stručnjak i geopolitički analitičar Đuro Božanović priliku vidi u tome što posrnuli mađarski naftni gigant zbog ratnih zbivanja i uništenja intrakontinentalne koneksije naftovoda Družba od Rusije preko Ukrajine do Mađarske moli za pomoć EU i Hrvatsku kako bi si osigurao 500.000 tona ruske nafte prekomorskim putem preko JANAF-ovih cjevovoda. Sve to posljedica je nedostatka zaliha i problema opskrbnih lanaca i pravaca koji su doveli Mađarsku u situaciju da je u utorak morala zamoliti EU za djelomično izuzeće provođenja sankcija nad uvozom ruske nafte.
