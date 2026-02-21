Mladići napravili kaos na autocesti: Policajci im provjerili registraciju i ostali u šoku

Policija Braunschweiga pokrenula je kaznene postupke protiv dvojice 22-godišnjaka nakon što je tijekom rutinske kontrole došlo do niza nezakonitih radnji. Incident se dogodio oko 0:45 sati kada je Renault Clio, koji je bio na putu prema Hannoveru, zaustavljen na izlazu Königslutter.

Kako piše Fenix, prvi znakovi koji su odavali da nešto nije kako treba pojavili su se kada je policija otkrila da registarske oznake na vozilu pripadaju drugom automobilu, te da Renault nije bio registriran ni osiguran. Vozač je, uz to, predočio samo privremenu francusku vozačku dozvolu, koja nije bila važeća u Njemačkoj.

Tijekom kontrole, policajci su primijetili fizičke znakove koji su upućivali na moguću konzumaciju opojnih sredstava. Brzi test na droge pokazao je pozitivan rezultat, nakon čega je vozaču uzet uzorak krvi, a zabranjen mu je nastavak vožnje.

Protiv 22-godišnjeg vozača pokrenuti su postupci zbog vožnje bez važeće vozačke dozvole i vožnje pod utjecajem droga. Vlasnik vozila, koji je također 22-godišnjak i bio suvozač, suočava se s optužbama za krivotvorenje isprava i omogućavanje vožnje osobi bez vozačke dozvole. Policija nastavlja s istragom kako bi razjasnila sve okolnosti ovog neuobičajenog slučaja.