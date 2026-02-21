Zbog epidemije hripavca docjepljivat će se osmaši

Umjesto u drugom razredu srednje škole, protiv difterije, tetanusa i hripavca od ove školske godine docjepljuju se osmaši, kako bi se pojačao imunitet u populaciji u kojoj je prošle godine bilo najviše oboljelih od hripavca. Docjepljivanje u osmom razredu potrajat će četiri godine, a nakon toga će se vratiti prvotni raspored cijepljenja, u drugom srednje.

Ova izmjena temelji se na epidemiji hripavca prošle zime u kojoj su najviše obolijevali tinejdžeri u dobi od 14 do 15 godina, rekao je prof. Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a, predstavljajući ovu jedinu promjenu u Provedbenom programu obveznog cijepljenja.

U javno savjetovanje pušten je i Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra isključenih igrača, provedbeni akt koji se naslanja na Zakon o igrama na sreću. Sami Registar, koji vodi HZJZ, u funkciji je još od 1. studenog 2025. I do sada je u Registar upisano 7200 osoba. Oni više ne mogu igrati na igre na sreću ni u jednoj kladionici, automat-klubu ni na internetu, i to na jedno od mogućih razdoblja: tri ili šest mjeseci, jednu, tri ili pet godina, ili pak trajno. Isključili su se na vlastiti zahtjev, putem priređivača igara na sreću, preko Zavoda za socijalni rad ili ustanove za zaštitu obitelji, putem ustanova za liječenje mentalnog zdravlja i liječenje ovisnosti ili zbog zaštitne mjere izrečene na sudu. Registar isključenih igrača prakticira se u brojnim zemljama EU jer štiti od rizika ovisnosti i osnažuje odluku pojedinca da preuzme kontrolu nad vlastitim navikama.

Novinare je zanimalo hoće li nadležni zabraniti sniffit, novi energetski pripravak koji se pojavio u legalnoj prodaji. Riječ je o bijelom prahu koji sadrži velike količine kofeina i taurina, udiše se kroz nos, a obećava trenutačni "boost" energije i budnosti.

– To je novi proizvod na tržištu, prah koji sadrži veliku količinu kofeina i taurina, a primjenjuje se na način koji nije primjeren. Zakon o suzbijanju droga propisuje da sve što podsjeća na konzumaciju droga treba biti zabranjeno. Već je pokrenuta procedura kroz usmene razgovore s Ministarstvom gospodarstva i očekuje se postupanje Državnog inspektorata i zabrana tog praha – najavio je Capak, s čim se složila i ministrica Hrstić.

Ministrica je komentirala i prozivke zbog netransparentnosti podataka u objedinjenom izvještaju o rezultatima medicinski pomognute oplodnje. Za neke privatne ustanove Ministarstvo nije imalo kompletne ulazne podatke, a bez toga rezultati nisu usporedivi, bio je zaključak stručnog povjerenstva za MPO.