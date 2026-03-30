Bez jasne većine: Slovenija ulazi u političku bitku za sastavljanje vlade

Novoizabrani slovenski parlament okupit će se 10. travnja, čime se otvara put zahtjevnim koalicijskim pregovorima nakon tijesne pobjede liberala ovog mjeseca, izjavila je u ponedjeljak predsjednica te članice Europske unije.

„Čim budu objavljeni službeni rezultati, sazvat ću konstituirajuću sjednicu novog parlamenta za 10. travnja”, rekla je slovenska predsjednica Nataša Pirc Musar novinarima nakon prvih konzultacija s čelnicima sedam stranaka koje su ušle u parlament na izborima održanima 22. ožujka.

Upozorila je kako aktualne geopolitičke okolnosti zahtijevaju brze koalicijske pregovore kako bi se što prije uspostavila nova vlada, no priznala je da trenutačni odnosi snaga dvaju blokova u parlamentu upućuju na to da je „moguće očekivati nekoliko krugova pregovora”.

Odlazeći premijer Robert Golob i njegov liberalni Pokret slobode (GS) ostvarili su tijesnu pobjedu osvojivši 29 mjesta u 90-članom parlamentu, ispred Slovenske demokratske stranke (SDS) Janeza Janše, poznatog kao poklonika bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, koja je osvojila 28 mandata, piše Euronews.

Prema konačnim rezultatima, nijedna od stranaka, ni u kombinaciji sa saveznicima, nije uspjela osigurati parlamentarnu većinu, što ih prisiljava na pregovore s dvjema izvanblokovskim strankama – antisistemskim pokretom Resni.ca (Istina) te konzervativnom strankom koju je osnovao bivši Janšin saveznik Anže Logar.

Golob je prošloga tjedna pokrenuo koalicijske razgovore, u kojima su sudjelovali predstavnici Resni.ce i Logara, predloživši formiranje koalicije nacionalnog jedinstva radi suočavanja s potencijalnom globalnom gospodarskom krizom izazvanom ratom između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

„Suradnjom na konkretnim mjerama koje će koristiti građanima i gospodarstvu možemo izgraditi povjerenje između onih koji su u prošlosti stajali na suprotnim obalama”, izjavio je Golob nakon sastanka s predsjednicom Pirc Musar u ponedjeljak.

Janša je odbacio mogućnost bilo kakvih koalicijskih pregovora, tvrdeći kako će konačni rezultati izbora biti poznati tek nakon što se razjasne nepravilnosti na koje je upozorila njegova stranka. Pirc Musar reagirala je na te tvrdnje poručivši: „Odbacujem svaku sumnju u legitimnost ovih izbora.” Prema zakonu, predsjednica je dužna predložiti parlamentu mandatara za sastav vlade u roku od 30 dana od konstituiranja parlamenta.

Izbori održani 22. ožujka protekli su u ozračju skandala, nakon što su svega nekoliko dana prije početka glasanja procurile video- i audiomaterijali u kojima se iznose optužbe o nepravilnostima Goloba i njegova užeg kruga suradnika.

Golob je uputio pismo čelnicima Europske unije, uključujući predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen i predsjednika Europskog vijeća Antónija Costu, izražavajući zabrinutost zbog mogućeg stranog utjecaja na slovenske izbore.

Snimke, objavljene na internetskoj stranici „anti-corruption 2026”, navodno prikazuju visoke dužnosnike kako raspravljaju o ubrzavanju postupaka javne nabave, preusmjeravanju državnih sredstava te manipulacijama u poslovnim aranžmanima.

Među najspornijim slučajevima ističe se kupnja djelomično ruinirane zgrade u Ljubljani za 7,7 milijuna eura, što je gotovo pet puta više od cijene po kojoj je objekt kupljen 2019. godine. Ta su otkrića dodatno pojačala nadzor nad mogućom zlouporabom javnih sredstava, trgovinom utjecajem te pritiscima na poduzetnike i novinare.

U međuvremenu, slovenska je vlada odustala od pridruživanja tužbi Južne Afrike protiv Izraela za genocid pred Međunarodnim sudom pravde, unatoč ranije izraženoj namjeri sudjelovanja u postupku. Iako je Golob isprva bio sklon pristupanju tužbi, na koncu su ga od toga odvratili sigurnosni dužnosnici, prenose lokalni mediji.

Navodno su upozorili kako bi sudjelovanje u postupku moglo ugroziti nacionalnu sigurnost Slovenije, istaknuvši da velik dio kibernetičkih obrambenih sustava te države potječe iz Izraela.