Hrvatski diplomat fizički napadnut u središtu Banje Luke: Vrijeđali ga na nacionalnoj osnovi

Hrvatskog diplomata sinoć su fizički napali uz uvrede na nacionalnoj osnovi u središtu Banje Luke, na što je u ponedjeljak reagiralo Veleposlanstvo RH u Sarajevu koje je uputilo prosvjednu notu vlastima BiH, a incident je osudio i dopredsjednik Republike Srpske Davor Pranjić. Incident su za Hinu potvrdili u veleposlanstvu Republike Hrvatske, navodeći kako je konzula prvog razreda u Generalnom konzulatu Republike Hrvatske napala veća skupina nepoznatih osoba koje su ga i vrijeđale na nacionalnoj osnovi.
Iz veleposlanstva su istaknuli kako očekuju žurnu i temeljitu istragu, identifikaciju počinitelja te njihovo primjereno kažnjavanje, uz jasnu osudu kaznenog djela počinjenog iz mržnje nad hrvatskim diplomatskim službenikom.
Reagirao je i dopredsjednik Republike Srpske Davor Pranjić. On je u posebno izdanom priopćenju osudio ovo nasilje, osobito zbog toga što se dogodilo nad diplomatskim predstavnikom. Upozorio je da takvi incidenti ozbiljno narušavaju sigurnost i stvaraju osjećaj nesigurnosti među građanima, posebice među pripadnicima hrvatskog naroda kao jednog od konstitutivnih naroda.
Po njegovim riječima, o napadu je obaviještena policija u Republici Srpskoj, Dodao je kako očekuje od nadležnih institucija da u najkraćem roku rasvijetle okolnosti napada i pronađu počinitelje kako bi se poslala jasna poruka da nasilje ove vrste neće biti tolerirano.
Vuk dlaku mijenja, ali ćud ne. (Pa čak mi dlaku, u ovom slučaju.)