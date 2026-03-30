REAGIRALE INSTITUCIJE

Hrvatski diplomat fizički napadnut u središtu Banje Luke: Vrijeđali ga na nacionalnoj osnovi

Ilustracija policijske intervencije
Zeljko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Zoran Krešić/Hina
30.03.2026.
u 19:06

Reagirao je i dopredsjednik Republike Srpske Davor Pranjić. On je u posebno izdanom priopćenju osudio ovo nasilje, osobito zbog toga što se dogodilo nad diplomatskim predstavnikom.

Hrvatskog diplomata sinoć su fizički napali uz uvrede na nacionalnoj osnovi u središtu Banje Luke, na što je u ponedjeljak reagiralo Veleposlanstvo RH u Sarajevu koje je uputilo prosvjednu notu vlastima BiH, a incident je osudio i dopredsjednik Republike Srpske Davor Pranjić. Incident su za Hinu potvrdili u veleposlanstvu Republike Hrvatske, navodeći kako je konzula prvog razreda u Generalnom konzulatu Republike Hrvatske napala veća skupina nepoznatih osoba koje su ga i vrijeđale na nacionalnoj osnovi. 

Iz veleposlanstva su istaknuli kako očekuju žurnu i temeljitu istragu, identifikaciju počinitelja te njihovo primjereno kažnjavanje, uz jasnu osudu kaznenog djela počinjenog iz mržnje nad hrvatskim diplomatskim službenikom. 

Reagirao je i dopredsjednik Republike Srpske Davor Pranjić. On je u posebno izdanom priopćenju osudio ovo nasilje, osobito zbog toga što se dogodilo nad diplomatskim predstavnikom. Upozorio je da takvi incidenti ozbiljno narušavaju sigurnost i stvaraju osjećaj nesigurnosti među građanima, posebice među pripadnicima hrvatskog naroda kao jednog od konstitutivnih naroda. 

Po njegovim riječima, o napadu je obaviještena policija u Republici Srpskoj, Dodao je kako očekuje od nadležnih institucija da u najkraćem roku rasvijetle okolnosti napada i pronađu počinitelje kako bi se poslala jasna poruka da nasilje ove vrste neće biti tolerirano. 
Avatar rubinet
rubinet
19:43 30.03.2026.

Vuk dlaku mijenja, ali ćud ne. (Pa čak mi dlaku, u ovom slučaju.)

nisam_robot
19:42 30.03.2026.

"Izetbegović: U narednim danima će 'nešto opasno' dogoditi u Banjoj Luci" ok ali viceve na stranu. I ovo je inscenirano i u tome ima gradonačelnik Banjaluke svoje prste upletene. Na to moramo vrlo ozbiljno reagirati inače nismo ozbiljna država. Ovoo ne smije istati samo na tome. Ako se nasinici ne pronađu onda zato ner ih ne žele naći. A onda tzv R Srbska mora odgovarati za terorizam!

Vrsalj
19:34 30.03.2026.

Srpska posla

