Vučićeva drama u zraku: Poletio za Moskvu, pa ga zaustavili, pa opet poletio

Avion kojim je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić krenuo u Moskvu na obilježavanje Dana pobjede, zaustavljen je u Bakuu javio je Nova.rs, no nakon nekog vremena ipak je nastavio let. Nakon što je zaustavljen, pisalo se kako navodno nema dozvolu za nastavak leta zbog borbenih aktivnosti između Rusije i Ukrajine. Vučić je na put krenuo kako bi nazočio Paradi pobjede. Prethodnih dana nagađalo se hoće li, poslije iznenadnog prekida posjeta SAD-u, Vučić održati riječ i sudjelovati u ceremoniji na Crvenom trgu. Velik broj delegacija dolazi u Moskvu, ruski medij Vedomosti najavljuje kako će se šefovi država iz 29 zemalja okupiti 9. svibnja. Ukrajinci su za to vrijeme na više moskovskih gradova i oblasti poslale stotine dronova i raketa. Zbog napada su zatvoreni moskovski aerodromi Vnukovo, Šeremetjevo, Domodedovo i Žukovski te su zrakoplovi koji su trebali sletjeti ondje preusmjeravani na druge aerodrome. Ali je zbog toga na aerodrom Pulkovo trebalo sletjeti 74 zrakoplova pa je nastala gužva a neki su letovi s aerodroma u Nižnjem Novgorodum, Tambovu i Volgogradu otkazani. Za vrijeme napada gašene su i mobilne mreže i to po prvi puta simultano u nekoliko regija u namjeri da se oteža navigacija dronovima koji za to koriste upravo komunikacijske stanice mobilnih mreža.

Kremlj je ranije najavio da je za petak planiran Vučićev bilateralni susret s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Vučićev ured za medije nije objavio nikakvo priopćenje o njegovu putovanju u Moskvu, a vijest da je poletio objavili su Tanjug i provladine Večernje novosti na svom portalu, pozivajući se na izvore iz Vučićeva ureda.

Vučić je, zbog visokog tlaka i zdravstvenih tegoba koje je osjetio tijekom boravka na Floridi, gdje je očekivao susret s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, u subotu prekinuo posjet i doletio u Beograd. Konzilijarno je pregledan u Vojnomedicinskoj akademiji (VMA), a liječnici s VMA su priopćili da je stanje "trenutačno zadovoljavajuće", ali "nije realno da se u narednih nekoliko dana vrati redovitim aktivnostima".

Za večeras je bilo najavljeno njegovo obraćanje javnosti, a prije toga odvojeni sastanci s ruskim i britanskim veleposlanikom. Predsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević i donedavni premijer rekao je jutros beogradskim medijima da će se Vučić obratiti javnosti u "predvečernjim ili večernjim satima", ali je ostao tajnovit o tome gdje će to biti. "Vidjet ćemo odakle", naveo je Vučević.

