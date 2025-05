Ruski medij Vedomosti najavljuje kako će se šefovi država iz 29 zemalja okupiti 9. svibnja u Moskvi na paradi povodom Dana pobjede. Najavljuju se venezuelski predsjednik Nicolas Maduro, kineski čelnik Xi Jinping i glavni tajnik Komunističke partije Vijetnama To Lam, a Vladimir Putin održat će više od 15 bilateralnih sastanaka između 7. i 10. svibnja. Na paradi Pobjede bit će prisutni čelnici iz Azerbajdžana, Armenije, Bjelorusije, Kazahstana, Kirgistana, Tadžikistana, Turkmenistana, Uzbekistana, Abhazije, Bosne i Hercegovine, Brazila, Burkine Faso, Venezuele, Vijetnama, Gvineje Bisau, Egipta, Zimbabvea, Kine, Konga, Kube, Laosa, Mongolije, Mjanmara, Palestine, Srbije, Slovačke, Ekvatorijalne Gvineje, Etiopije i Južne Osetije. Indija, Nikaragva i Južna Afrika bit će zastupljene na posebno visokoj razini, rekao je pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov. Prema ovome, osim Aleksandra Vučića za kojega je objavljeno kako je na putu za Moskvu gdje bi u petak trebao imati i sastanak s Vladimirom Putinom, u Moskvu ide i slovački premijer Robert Fico.

Medij osobitu pozornost poklanja posjetu kineskog predsjednika navodeći kako je Xijev posjet Moskvi povodom 80. obljetnice simboličan čin, posebno s obzirom na to da Putin planira posjetiti Peking u rujnu radi proslave 80. obljetnice završetka Drugog svjetskog rata, rekao je Andrej Kortunov, direktor istraživanja u Ruskom vijeću za međunarodne poslove. Međutim, za europske političare, prisustvovanje događaju u Moskvi izjava je o njihovom protivljenju političkom stavu EU o Rusiji i sukobu u Ukrajini te pokazivanje neovisnosti, kaže ovaj ruski stručnjak u Vedomostima. - Za druge zemlje ovo je prilika da budu u zajednici nezapadnih čelnika kako bi raspravljali o pitanjima reforme svjetskog poretka i nastavili rasprave održane na summitu BRICS-a u Kazanju, primijetio je.

Vedomosti citiraju niz ruskih vanjskopolitičkih stručnjaka koji redom veličaju ipak puno veći broj delegacija nego u godinama nakon početka rata u Ukrajini. Sami Ukrajinci, međutim, ne misle tako. Stotine dronova i raketa upućene su na više moskovskih gradova i oblasti gdje Rusi tvrde kako su oborili čak 200, od toga 140 samo iznad Brjanske oblasti. Gađani su Moskva s 40 dronova, Tula, Jaroslavl, Belgorod, Voronjež, Kostroma, Smolensk te Mordovia. Ukrajinci su gađali industrijska postrojenja i civilnu infrastrukturu ali na ruskim se kanalima može pronaći kako je bilo i uspješnih udara u uli i Saransku gdje su izbili požari. Zbog napada su zatvoreni moskovski aerodromi Vnukovo, Šeremetjevo, Domodedovo i Žukovski te su zrakoplovi koji su trebali sletjeti ondje preusmjeravani na druge aerodrome. Ali je zbog toga na aerodrom Pulkovo trebalo sletjeti 74 zrakoplova pa je nastala gužva a neki su letovi s aerodroma u Nižnjem Novgorodum, Tambovu i Volgogradu otkazani. Za vrijeme napada gašene su i mobilne mreže i to po prvi puta simultano u nekoliko regija u namjeri da se oteža navigacija dronovima koji za to koriste upravo komunikacijske stanice mobilnih mreža.

No, prisutna je i ljutnja zbog očito nedovoljne zaštite industrijskih postrojenja što se pripisuje kompliciranom zakonodavstvu. Primjećuje se kako doista nije moguće računati na to da će ukrajinske snage poštovati od Putina predloženo trodnevno primirje pa tako niti proslavu Dana pobjede. No, isto je tako, to i uzvrat na istodobni ruski napad na Kijev. Dvije su osobe poginule, dok se broj ozlijeđenih popeo na osam, uključujući četvero djece, nakon tog masovnog napada. - Broj ozlijeđenih u glavnom gradu porastao je na osam. Još jedna žena je hospitalizirana. Prethodno je hospitalizirano troje djece. Dakle, ukupno su hospitalizirane četiri osobe. Četvero drugih primilo je liječničku pomoć na mjestu događaja. Dvoje stanovnika glavnog grada umrlo je kao posljedica neprijateljskog napada, napisao je Kličko.