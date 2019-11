Vučić stiže u Zagreb? Plenković: Ima pravo doći, pozvan je

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić trebao bi doći na kongres Europske pučke stranke od 19. do 21. studenoga. Premijer Andrej Plenković komentirao je tu najavu kazavši da će na kongresu biti oko 2000 ljudi te da su pozvani svi predsjednici stranke iz političke obitelji EPP-a.

"Kongres EPP-a održat će se u Areni. Kao što znate, pripremamo ga jako dugo. Dobili smo tu čast da budemo domaćini prije skoro dvije godine. Mislim da bismo svi skupa trebali biti ponosni. To je skup najveće europske obitelji ikada održan u Hrvatskoj. Doći će više od 2000 ljudi. Svi čelni ljudi koji su bilo šefovi država i Vlada ili predsjednici stranaka iz političke obitelji EPP-a pozvani su. Mnogi su potvrdili, ali gospodin Vučić još nije", kazao je premijer.

Na pitanje novinara kakva bi se poruka poslala da on potvrdi svoj dolazak, premijer je rekao: "Ima pravo doći, pozvan je."

"Gledajte, on je sa svojom strankom pridruženi član EPP. Pozvan je, ako želi doći, doći će", kazao je. Plenković je rekao novinarima da ne vežu uz to Dan pada Vukovara, da to ne dovode u vezu s ovim kongresom koji je dogovoren prije dvije godine.

"Vidjet ću ga danas. Danas smo u Ženevi", dodao je premijer na pitanje hoće li se s njim sastati ako dođe na kongres.

Video: Vučić i Putin u Beogradu