PRUŽAO OTPOR

Šef policije otkrio detalje uhićenja monstruma iz Drniša: Prijeti mu zatvorska kazna do 40 godina

Drniš: Privođenje Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo 19-godišnjaka
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
18.05.2026.
u 20:52

Kod Aleksića je pronađen nož s oštricom dugom 20 centimetara, a policija sumnja da je tijekom skrivanja pokušavao prikriti tragove, među ostalim i posipanjem papra kako bi otežao rad potražnim psima.

Policija je noćas oko 2:30 uhitila 50-godišnjeg Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo 19-godišnjeg Luke iz Drniša, maturanta koji je dostavljao hranu. Nakon gotovo 30 sati potrage specijalci su ga pronašli na ulazu u Drniš, nedaleko od kuće u kojoj je, prema sumnjama istražitelja, počinjen zločin. Prilikom privođenja pružao je otpor pa su policajci morali uporabiti sredstva prisile. Kod sebe je imao vatreno oružje i nož.

Uhićenje je donijelo olakšanje stanovnicima Drniša, no među građanima raste nezadovoljstvo zbog činjenice da je Aleksić, unatoč ranijoj presudi za ubojstvo i nizu incidenata nakon izlaska iz zatvora, ponovno bio na slobodi. U gradu će sutra biti Dan žalosti, održat će se komemoracija za ubijenog mladića, dok je posljednji ispraćaj predviđen u poslijepodnevnim satima.

Detalje akcije policija još nije službeno iznijela, no načelnik PU šibensko-kninske Sandro Santini potvrdio je da su bjegunca otkrili specijalci uz pomoć drona s termovizijskom kamerom, piše HRT. „Policijski službeni specijalne policije su pomoću drona uočili odbjeglog Aleksića na ulasku u sam grad Drniš”, rekao je Santini.

Dodao je kako je osumnjičeni pružao otpor tijekom uhićenja. „Uporabljena su sredstva prisile, a on je kod sebe imao vatreno oružje i nož”, kazao je. Santini je naveo i da je riječ o „ručno izrađenom vatrenom oružju”, dok je na pitanje o priznanju krivnje kratko odgovorio: „Izjasnio se”. Osim za teško ubojstvo, Aleksića čeka i prijava zbog ilegalnog posjedovanja i izrade oružja te eksplozivnih tvari. Kod Aleksića je pronađen nož s oštricom dugom 20 centimetara, a policija sumnja da je tijekom skrivanja pokušavao prikriti tragove, među ostalim i posipanjem papra kako bi otežao rad potražnim psima.

Trgovkinja Ivana Ledenko ispričala je da je osumnjičenog vidjela večer prije zločina, piše Dnevnik.hr. „Noć prije mi je bio 5 do 8 minuta prije zatvaranja, pito me rade li kamere, hoće li ga snimiti i nakupovao je. Kupio je paštete, papar, mesni doručak, ribe u konzervi i koka kolu”, rekla je Ledenko. Mještani vjeruju da se skrivao uz željezničku prugu i u bunkerima koje dobro poznaje. „Krio se subotu na noć i nedjelju, cijeli dan nedjelja. A sve je to blizu tu, to je njegova ruta bila, on je to poznavao”, rekao je Branko iz Drniša.

Policija je u potrazi koristila termovizijske kamere i dronove koji omogućuju nadzor velikog prostora i tijekom noći. „Mogu se prepoznati konture radi li se o ljudskom biću ili je posrijedi životinja, ako pričamo o termovizijskim kamerama. S jednim dronom prekrije se jako veliki prostor, koji je eventualno u planu da se pretražuje”, objasnio je Filipović. Sve okolnosti zločina i bijega bit će poznate nakon završetka kriminalističkog istraživanja.
Avatar Artoo Detoo
Artoo Detoo
21:15 18.05.2026.

Baš me zanima koje će mu priznati olakotne okolnosti..... Nije trideset godina nikog ubio?

Kujttim
21:29 18.05.2026.

Intramuskularna injekcija Haldola - 10 do 12 mg. Ako to nije dovoljno onda još pojačati.

Kujttim
21:26 18.05.2026.

Ovdje pomogne sam dobra psihijatar. Injekcija Haldila, a onda još 1/2 doze Haldola. Napraviti od njega biljku, kad već policija nije bila na obuci u SAD-u

