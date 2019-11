Vučić: Srpska vojska napreduje, a to priznaju i – Hrvati

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić govoreći o kupnji oružja kazao je kako je Srbija mala zemlja okružena NATO-om, ali vojska napreduje, što priznaju i Hrvati.

– Srbija za S-400 nema novca, ali nabava takvog oružja predstavlja dobro sredstvo odvraćanja – kazao je Vučić za RTS te dodao da će se vojska pojačavati sredstvima koja nisu na popisu sankcija poput "pancira".

– Nabavljamo samo defenzivno oružje – poručio je predsjednik Srbije.

Osvrnuo se i na razgovore s Matthewom Palmerom, američkim izaslanikom za zapadni Balkan, i naveo da je pred njim rekao kako su zapadne zemlje pogazile međunarodno pravo.

Video – Vučić i Putin u Beogradu

– SAD nije mijenjao svoj stav o Kosovu, ali se s njim može otvoreno razgovarati. S njima znamo na čemu smo – primijetio je Vučić.

Podsjetimo, Palmerova nedavna oštra izjava snažno je odjeknula u Srbiji.

– Postoji doza zabrinutosti zbog raspoređivanja ruske vojne opreme na teritoriju Srbije, ali i zbog mogućnosti da Srbija nabavi specifične ruske sustave. To bi vodilo riziku da joj se uvedu specifične sankcije zbog kupnje ruske vojne opreme. Nadamo se da su naši srpski partneri svjesni toga – rekao je Palmer.

Vučić je odgovorio kako Srbiji ne pada na pamet ulaziti u sukob sa SAD-om.

– Za SAD je Kosovo neovisna država i njih ne zanima ništa osim priznanja. To je njihov stav i to su njihova očekivanja koja god administracija bila. Srbija je spremna na razgovore i postizanje kompromisnih rješenja za Kosovo, ali nikada neće pristati na poniženje. Iznenadila me činjenica da je Palmer govorio suštinski samo o obvezama Beograda, a nijednom nije spomenuo obveze Prištine – rekao je Vučić.

Vučić zbog prosvjeda ulazio na TV na sporedan ulaz

Vučić je morao u utorak navečer ući na sporedan ulaz u zgradu RTV Srbije ispred koje se okupilo dvjestotinjak prosvjednika navodeći da prosvjeduju zbog vladine kontrole medija, no nakon pojave Vučićevih pristaša došlo je do naguravanja i fizičkog sukobljavanja, zbog čega je oporbeni Savez za Srbiju (SZS) u srijedu optužio srbijanskog predsjednika da je "suspendirao državu".

Dio prosvjednika okupljenih u inicijativi "1 od 5 milijuna" okupio se ispred zgrade Radiotelevizije Srbije (RTS), na kojoj je gostovao srbijanski predsjednik, navodeći da žele Vučiću "postaviti neka pitanja koja RTS neće postaviti" aludirajući na neslobodu medija. No pred zgradom televizije ubrzo se pojavilo i 30-tak Vučićevih pristaša koji su krenuli na prosvjednike, pri čemu je došlo i do fizičkog sukobljavanja.

Oporbeni Savez za Srbiju (SZS) optužio je u srijedu predsjednika Vučića da je „suspendirao državu“ i njezine institucije jer je tijekom prosvjeda ispred zgrade RTS-a, kako navode, „izveo plaćene kriminalne skupine i parapolicijske formacije“.

Savez u priopćenju navodi da je Vučić, uoči svog intervjua za RTS, na najavljenu akciju studenata Beogradskog sveučilišta nazvanu „Pitajte Vučića ono što RTS neće“, odgovorio „suspenzijom zakona, institucija i same države“.

Također ističe da je studentska akcija u svim medijima pod Vučićevom kontrolom proglašena „ugrožavanjem sigurnosti predsjednika“, „najavom atentata“, „pozivom na linč predsjednika“ i „nadolazećim fašizmom“.

„Vučić je na ulice Beograda izveo plaćene kriminalne skupine i parapolicijske formacije koje su formirale kordon sa svih strana zgrade RTS“, blokirale ulaze u RTS i, kako navodi SZS, odbijajući pokazati službene iskaznice, "sprečavali građane da se slobodno kreću, a medije da izvješćuju s lica mjesta" te su fizički napali i tukli prosvjednike.

Savez je upozorio građane Srbije i međunarodnu javnost kako ti Vučićevi postupci „jasno ukazuju na njegovu spremnost da izazove sukobe između građana i njegovih paramilitarnih privatnih falangi, od kojih će se građani biti prisiljeni braniti“.

Pitanja koja nisu mogla biti postavljena

Udruga „Jedan od pet milijuna“, koja već 11 mjeseci, uz povremeno sudjelovanje oporbenih stranaka, organizira prosvjedne šetnje protiv vlasti Aleksandra Vučića, pozvala je u utorak navečer na prosvjed ispred RTS-a, uoči najavljenog Vučićeva intervjua u emisiji „Upitnik“.

Tri su studentice namjeravale stati na svaki od tri ulaza u RTS i čekati Vučića kako bi mu postavile pitanja koja mu „ne postavljaju u namještenim intervjuima“.

Taj performans podržalo je i nekoliko čelnika oporbenog Saveza za Srbiju, ali ga je blokadom dvaju ulaza u RTS spriječila skupina ljudi za koje SZS tvrdi da su pripadnici Vučićeve „privatne paramilitarne falange“.

Vučić je u intervjuu za RTS optužio prosvjednike da su organizirali „protuzakonit skup“, ustvrdivši kako je spreman odgovoriti na svako pitanje, ali drži da nije rješenje nekome ograničiti kretanje i da su to maniri „ideologije fašizma“.

„To je fašizam“, poručio je Vučić, naglasivši kako se protiv njega „teško boriti“ i da mu je „savjest čista“.

Na optužbe da je otac ministra policije Nebojše Stefanovića umiješan u trgovinu oružjem, Vučić je kazao da su to izmišljene afere. Poručio da su i on i Stefanović spremni podvrgnuti se detektoru laži, a da će ministar Stefanović i njegov otac, ako su prekršili zakon, odgovarati pred licem pravde.

Vučić je najavio da će se u dogledno vrijeme povući iz politike, ali da ga oporba nikad neće pobijediti na izborima.