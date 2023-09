Vučić: 'Možete nas sve pobiti. Nikada nećemo priznati nezavisno Kosovo'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić večeras se, poslije svih današnjih događanja na Kosovu i oružanog sukoba Srba i Albanaca, još jednom obratio građanima Srbije govoreći o tome što se danas dogodilo. Prema njegovim riječima sve je započelo oko 2.46 sati kada je skupina Srba s kosova postavila dva kamiona kao barikade u naselju Banjska na sjeveru Kosova. Dodao je kako potom na to mjesto dolazi albanska policija koja pokušava da ukloni barikade poslije čega dolazi do sukoba Srba i Albanaca.

U tom sukobu ubijen je jedan albanski policajac, a jedan je ranjen te potom dolazi do sukoba albanske policije i Srba. -Mjesecima unazad raste otpor među građanima. Upozoravao sam da se tako nešto može dogoditi ali malo tko je slušao. Ne postoji opravdanje za ubojstvo kosovskog Albanca posebno ne u vrijeme kada su svi shvatili kako je Aljbin Kurti najveći krivac za sve što se događa na Kosovu. U sukobu su sudjelovali isključivo Srbi sa sjevera Kosova, a ne iz centralne Srbije kako su navodili danas – rekao je Vučić.

Kazao je kako su od studenog prošle godine zabilježena 62 napada na Srbe od strane kosovske policije kao i da je u isto vrijeme zabilježeno 56 etnički motiviranih napada. Prema njegovim riječima Srbi su bili za 80 minuta bili u potpunom okruženju kada je započeo brutalan napad na njih. Pitao se i zašto KFOR ne radi na smirivanju situacije te rekao da je međunarodna zajednica kosovskoj policiji dala otvorene karte da se obračuna sa Srbima.

-U tom sukobu su 3 Srbina smrtno stradala, a za jednu osobu se još ne zna je li preživjela. Dvojica su ubijena iz snajpera. Imamo i tonske snimke kosovskih policajaca koji nisu htjeli pomoći ranjenom Srbinu. Iz snajpera su pucali i po obiteljskim kućama, a lagali su i da je Srpska pravoslavna crkva umiješana u sve. Srbi su došli do crkve s željom da se pomogne jednome od ranjenih. Neistina je da je u crkvi bilo oružja. Iznosili su i niz drugih neistina poput one da je sve organizirao Beograd, da su u sukobu sudjelovali ljudi iz centralne Srbije pa čak koristili i snimke iz Nagorno Karabaha – kazao je Vučić.

Istakao je još jednom kako je glavni krivac za sve što se događa Aljbin Kurti koji, kako je rekao, jedini želi sukobe i rat. Prema njegovim riječima životna želja Kurtija je da Srbiju uvuče u rat s NATO-om te da to radi sve vrijeme. Dodao je i kako dio krivice snose i oni koji mu pomažu u svemu tome što rade. -Kada su prije nekoliko godina bili takvi sukobi u Sjevernoj Makedoniji svijet je to zaustavljao razgovorima i dogovorima, a danas su rekli pobijte ih sve. Ispada da su Srbi uvijek teroristi. To je i nama pouka da znamo s kim imamo posla i što nam misle – istakao je Vučić.

Napomenuo je kako je danas, tijekom cijeloga dana, zasjedao Savjet za nacionalnu sigurnost Srbije te najavio kako će dalje odluke donositi hladne glave i odgovorno te sve ih temeljito pripremiti i uraditi. Pozvao je međunarodnu zajednicu da formira Zajednicu srpskih općina na sjeveru Kosova, da Srbi ne budu protjerani i da ne bude više sukoba, a Srbe s Kosova na mir i uzdržanost.

-Nikada nećemo priznati nezavisno Kosovo. Možete sve da nas pobijete ali su nakaradnu tvorevinu koja je pravljena bombardiranjem Srbije nikada nećemo priznati. U isto vrijeme uvijek smo spremni za razgovore. Naše je da iscrpimo sve što možemo da ne dođe do većeg krvoprolića, da pokušamo da sačuvamo mir ali ako netko misli da…. Nije važno, o tome ćemo „otom potom“. Obavijestiti ćemo vas o tome kada dođe vrijeme – znakovito je poručio Vučić.

