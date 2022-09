Vučić: MUP će donijeti odluku o Europrideu 96 sati prije održavanja manifestacije

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u subotu da će srbijansko ministarstvo unutarnjih poslova odluku o LGBT manifestaciji Europride donijeti 96 sati prije planiranog održavanja tog skupa, prenijele su u subotu beogradske agencije Beta i Tanjug.

Srbijanski predsjednik je kazao da će u slučaju zabrane organizatori imati pravna sredstva na raspolaganju od žalbe ministarstvu do mogućnosti vođenja spora pred upravnim sudom.

Vučić je na konferenciji za novinare poslije sjednice Saveta za nacionalnu sigurnost rekao da država "neće izmišljati gluposti" i zabraniti manifestaciju u glavnom gradu zbog epidemije majmunskih boginja.

"Nećemo se igrati i sprdati s našim građanima, ponižavati ljude koji su naša djeca, naša braća i sestre, ali nikad neću razumijeti nevjerojatnu neodgovornost onih koji su od jedne gotovo nevažne teme ili teme koja je važna samo za jedan dio društva, napravili križarski rat", rekao je Vučić. Ponovio je da je sigurnosna situacija "teška" i da država ne želi da dođe do sukoba.

"Moguće je da dođe do većih nemira u kojima bi naša sila morala biti veća, a to želimo izbjeći", kazao je Vučić.

Foto: Milos Tesic 14, August, 2022, Belgrade - The Association United for Tradition and Family organized the first of three national Lities in front of the Patriarchate, which, in addition to the congregational prayer of the people, also aimed at banning or canceling the announced Europride in Belgrade scheduled for September 12-18. Photo: Milos Tesic/ATAImages 14, avgust, 2022, Belgrade - Udruzenje Ujedinjeni za tradiciju i porodicu je organizovalo prvu od tri svenarodne Litiju ispred Patrijarsije, kojima je pored saborne molitve naroda cilj i zabrana, odnosno otkazivanje najavljenog Evroprajda u Beogradu zakazanog za period od 12-18 septembra. Photo: Milos Tesic/ATAImages Photo: Milos Tesic/ATAImages/PIXSELL

Komentirajući najave okupljanja protivnika Europridea, Vučić je kazao da "ironično zahvaljuje svim junacima" koji ne čekaju na prijelazima prema Kosovu nego po "parkovima da udare na one koji su drukčiji od njih".

"Da ne pričam koliko je nemoralno da sebi dajemo za pravo šetati gdje i kada hoćemo, a jednoj skupini to branimo, kao da to nisu naši građani", kazao je Vučić. Vučić je prije dva tjedna objavio da će Europride biti otkazan ili odgođen, pozivajući se na sigurnosne razloge.

Dan kasnije više tisuća ljudi prosvjedovalo je u Beogradu protiv održavanja Europridea.

Jedan od organizatora Europridea Goran Miletić poručio je krajem kolovoza da će se višednevna manifestacija Europride održati u Beogradu, usprkos Vučičevoj odluci o otkazivanju događaja koji se svake godine održava u drugom europskom gradu.

Parada je zakazana za 17. rujna.

Nekoliko manjih opozicijskih stranaka u Narodnoj skupštini najavilo je da će pozvati građane na prosvjed 17. rujna, ako održavanje Europridea bude zabranjeno.

Vučićevu odluku o otkazivanju Europridea kritizirali su među ostailim i SAD i EU.