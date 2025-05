Vučić iz Moskve: Histerično me napala Hrvatska, 'glavna sila' današnje Europe

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je iz Moskve, s večere u organizaciji ruskog predsjednika Vladimira Putina. Ondje je otišao na poziv ruskog predsjednika koji ih je pozvao na proslavu Dana pobjede. Vučić nije bio u Moskvi od početka ruske ofenzive na Ukrajinu u veljači 2022. U ruski glavni grad u srijedu je stigao preko zračne luke u Bakuu.

"Imao sam priliku razgovarati s liderima zemalja koje rijetko viđam. Dobra je vijest da je stigao Robert Fico. Sutra svi iščekujemo Paradu pobjede, nakon koje slijede ključni sastanci. Planiramo bilateralne razgovore s predsjednikom Xijem Jinpingom, što je velika čast za Srbiju. Kina je velika sila i naš važan prijatelj, pa se moramo ozbiljno pripremiti", izjavio je Vučić.

"Želim podsjetiti one koji ne cijene kinesku podršku: Željezara Smederevo bilježi gubitke od oko 330 milijuna eura u posljednje tri godine, ali Kinezi nikada nisu tražili ništa niti su spomenuli napuštanje Srbije", naglasio je Vučić, a onda se obrušio na Hrvatsku.

"Danas sam primijetio koliko su me napadali u Varšavi – započeo je moj prijatelj, nastavili Belgijci, a pridružila se i Hrvatska, 'glavna sila' današnje Europe. Možda je to iznenađenje za neke, ali kada me Hrvati histerično kritiziraju, to mi je znak da radim pravu stvar", rekao je Vučić.

Vučić je otkrio dogovor s predsjednikom Tokajevom o značajnim kazahstanskim ulaganjima u beogradske hotele i suradnji u obrambenoj industriji, uz pohvalu dobrim odnosima dviju zemalja. "Sutra je ključan dan zbog sastanaka s predsjednicima Xijem i Putinom. Dat ćemo sve od sebe da osiguramo najbolje uvjete za plin i zaštitimo interese našeg naroda", dodao je te na kraju zahvalio liderima Europske unije:

"Vjerujem Ursuli von der Leyen i drugim liderima. Zahvalan sam Giorgiji Meloni s kojom sam razgovarao. Talijanski ministar pokazao je izuzetnu korektnost, što Srbija neće zaboraviti. Pozdrav mojoj prijateljici Meloni i hvala na današnjoj podršci", zaključio je Vučić.