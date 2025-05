Nakon neuspjelog posjeta SAD-u, Vučiću 'hladan tuš' u Moskvi. Evo koga su poslali da ga dočeka

Zamjenik ruskog premijera Aleksandar Novak dočekao je sve svjetske lidere koji su stigli u Moskvu na proslavu Dana pobjede nad fašizmom. Jedino je predsjednika Srbije, Aleksandra Vučića, dočekao zamjenik ministra vanjskih poslova Rusije, Aleksandar Gruško, piše nova.rs. Vučić će zajedno s ostalim svjetskim dužnosnicima sudjelovati na Paradi pobjede na Crvenom trgu u Moskvi, a među prisutnima su i kineski predsjednik Xi Jinping, venezuelanski predsjednik Nicolas Maduro, mađarski premijer Viktor Orbán i slovački premijer Robert Fico. Unatoč neuspješnoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama i jasnim upozorenjima Europske unije da bi njegovo sudjelovanje na obilježavanju Dana pobjede moglo imati posljedice, Vučić je ipak odlučio otići u Moskvu.

Dok su druge državne lidere po dolasku dočekivali visoki ruski dužnosnici, poput zamjenika premijera, Vučića je dočekao dužnosnik nižeg ranga, zamjenik ministra vanjskih poslova, izvještavaju ukrajinski mediji. Tim povodom oglasio se i odvjetnik i bivši povjerenik za informacije od javnog značaja, Rodoljub Šabić. "Što god mislili o Vučiću i njegovom odlasku u Moskvu, oko jedne stvari bismo se morali složiti. Gesta domaćina da gosta koji je predsjednik republike dočeka dužnosnik ranga zamjenika ministra je podcjenjivačka prema zemlji iz koje dolazi", napisao je Šabić na platformi X.

Prije odlaska u Moskvu, Vučić je imao prilično neuspješan posjet SAD-u, koji je završio prije vremena navodno zbog zdravstvenih problema. Po povratku u Srbiju nekoliko dana se nije oglašavao, dok su u javnosti kružile različite priče o stvarnim razlozima njegovog ranijeg povratka. Njegov odlazak u Moskvu dugo je bio pod znakom pitanja, a iz EU su stizale poruke da to ne bi bio dobar potez te da Europa na to neće gledati blagonaklono. Ipak, Vučić je otputovao u Rusiju, no tamo je, suprotno očekivanjima, dočekan na znatno nižoj razini od ostalih lidera.