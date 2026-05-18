Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 196
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BOSQAR PREUZIMA MESNOG DIVA

Bosqar i Fortenova potpisali ugovor o kupoprodaji PIK-a Vrbovec

Vrbovec: Diskont PIK Vrbovec zatvoren je nakon 35 godina poslovanja
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
1/3
Autor
Jolanda Rak Šajn
18.05.2026.
u 18:30

Formalni završetak transakcije uslijedit će nakon što Bosqar realizira planirano financiranje i svi regulatori odobre preuzimanje

Bosqar Invest i Fortenova grupa potpisali su ugovor o kupoprodaji poslovnih udjela (SPA) kojim Bosqar Invest planira preuzeti 100% udjela u PIK Vrbovcu, jednom od vodećih hrvatskih proizvođača mesa i mesnih prerađevina. Nakon završetka transakcije, PIK Vrbovec pridružit će se Bosqarovoj Future Food vertikali, uz Panvita Grupu, slovensku poljoprivredno-prehrambenu grupu te Mlinar Grupu, pekarsku grupaciju u Adria regiji. Transakcija će se, ističe se, provesti u partnerstvu s postojećim dioničarima, obitelji Polanič.

Podsjetimo, Glavna skupština društva Bosqar usvojila je 11. svibnja odluku o povećanje temeljnog kapitala putem sekundarne javne ponude dionica (SPO), a prikupljena sredstva namijenjena su prvenstveno financiranju stjecanja 100% udjela u PIK Vrbovcu, ali i drugim M&A prilikama unutar ključnih poslovnih vertikala grupe.

Darko Horvat, predsjednik Uprave Bosqara, holding kompanije Bosqar Invest grupe, izjavio je da je potpisivanje SPA ugovora važan korak u procesu planiranog preuzimanja PIK-a Vrbovec i daljnjeg razvoja Bosqarove prehrambene poslovne vertikale.

– Uvjereni smo da PIK Vrbovec, zajedno s Panvitom i Mlinarom, može činiti snažnu regionalnu prehrambeno-poljoprivrednu platformu usmjerenu na dugoročni rast, operativnu izvrsnost i jačanje otpornosti opskrbnih lanaca u regiji. Pred nama je sada završna faza procesa koja uključuje ishođivanje regulatornih odobrenja i ispunjenje preostalih uvjeta za zaključenje transakcije. Nastavit ćemo pravovremeno obavještavati javnost o svim relevantnim koracima – rekao je Horvat.

Podložno potpisivanju ugovora o kupoprodaji poslovnih udjela i ispunjenju svih potrebnih uvjeta i regulatornih odobrenja, Future Food vertikala Bosqar Invest grupe, na temelju javno dostupnih financijskih izvještaja za 2024., imala bi prihode od oko 640 milijuna eura i oko 4800 zaposlenika, što bi je pozicioniralo kao vodeću grupaciju za svježu hranu u regiji. Objedinjena platforma temeljila bi se na visoko integriranoj poljoprivrednoj proizvodnoj bazi, koja bi obuhvaćala više farmi, s više od 120.000 tona godišnje proizvodnje mesa, voća, povrća i pekarskih proizvoda, tri najnaprednija pogona za preradu u regiji, kapacitet stoke od oko 120.000 svinja i 4,5 milijuna brojlerskih pilića. Nakon finalizacije ulaganja u PIK očekuje da će Bosqar ostvariti više od jedne milijarde eura godišnjih prihoda i više od 100 milijuna eura EBITDA-e na pro forma konsolidiranoj osnovi u 2026. godini.

Iz Fortenove su naglasili kako je PIK veliki izvoznik na 20-ak tržišta te posjeduje izvozni broj HR 10 koji omogućuje izvoz na najzahtjevnija svjetska tržišta. Ima najmoderniji pogon primarne obrade mesa (klaonicu) na ovim prostorima, kao i pogone za preradu mesa, izravno surađuje s više od 100 lokalnih farmi, kao i s farmama Belja, što ga čini najvećim domaćim prerađivačem svinjskoga mesa, a trenutačno zapošljava oko 1500 radnika.

Ključne riječi
prehrambena industrija PIK BOSQAR INVEST

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Vrsalj
Vrsalj
19:48 18.05.2026.

Ono što su Hrvati stvarali desetljećima ovi su rasprodali na brzinu i stavili sebi novac u džep .i ne odgovaraju nikome .

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!