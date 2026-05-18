Bosqar i Fortenova potpisali ugovor o kupoprodaji PIK-a Vrbovec

Bosqar Invest i Fortenova grupa potpisali su ugovor o kupoprodaji poslovnih udjela (SPA) kojim Bosqar Invest planira preuzeti 100% udjela u PIK Vrbovcu, jednom od vodećih hrvatskih proizvođača mesa i mesnih prerađevina. Nakon završetka transakcije, PIK Vrbovec pridružit će se Bosqarovoj Future Food vertikali, uz Panvita Grupu, slovensku poljoprivredno-prehrambenu grupu te Mlinar Grupu, pekarsku grupaciju u Adria regiji. Transakcija će se, ističe se, provesti u partnerstvu s postojećim dioničarima, obitelji Polanič.

Podsjetimo, Glavna skupština društva Bosqar usvojila je 11. svibnja odluku o povećanje temeljnog kapitala putem sekundarne javne ponude dionica (SPO), a prikupljena sredstva namijenjena su prvenstveno financiranju stjecanja 100% udjela u PIK Vrbovcu, ali i drugim M&A prilikama unutar ključnih poslovnih vertikala grupe.

Darko Horvat, predsjednik Uprave Bosqara, holding kompanije Bosqar Invest grupe, izjavio je da je potpisivanje SPA ugovora važan korak u procesu planiranog preuzimanja PIK-a Vrbovec i daljnjeg razvoja Bosqarove prehrambene poslovne vertikale.

– Uvjereni smo da PIK Vrbovec, zajedno s Panvitom i Mlinarom, može činiti snažnu regionalnu prehrambeno-poljoprivrednu platformu usmjerenu na dugoročni rast, operativnu izvrsnost i jačanje otpornosti opskrbnih lanaca u regiji. Pred nama je sada završna faza procesa koja uključuje ishođivanje regulatornih odobrenja i ispunjenje preostalih uvjeta za zaključenje transakcije. Nastavit ćemo pravovremeno obavještavati javnost o svim relevantnim koracima – rekao je Horvat.

Podložno potpisivanju ugovora o kupoprodaji poslovnih udjela i ispunjenju svih potrebnih uvjeta i regulatornih odobrenja, Future Food vertikala Bosqar Invest grupe, na temelju javno dostupnih financijskih izvještaja za 2024., imala bi prihode od oko 640 milijuna eura i oko 4800 zaposlenika, što bi je pozicioniralo kao vodeću grupaciju za svježu hranu u regiji. Objedinjena platforma temeljila bi se na visoko integriranoj poljoprivrednoj proizvodnoj bazi, koja bi obuhvaćala više farmi, s više od 120.000 tona godišnje proizvodnje mesa, voća, povrća i pekarskih proizvoda, tri najnaprednija pogona za preradu u regiji, kapacitet stoke od oko 120.000 svinja i 4,5 milijuna brojlerskih pilića. Nakon finalizacije ulaganja u PIK očekuje da će Bosqar ostvariti više od jedne milijarde eura godišnjih prihoda i više od 100 milijuna eura EBITDA-e na pro forma konsolidiranoj osnovi u 2026. godini.

Iz Fortenove su naglasili kako je PIK veliki izvoznik na 20-ak tržišta te posjeduje izvozni broj HR 10 koji omogućuje izvoz na najzahtjevnija svjetska tržišta. Ima najmoderniji pogon primarne obrade mesa (klaonicu) na ovim prostorima, kao i pogone za preradu mesa, izravno surađuje s više od 100 lokalnih farmi, kao i s farmama Belja, što ga čini najvećim domaćim prerađivačem svinjskoga mesa, a trenutačno zapošljava oko 1500 radnika.