Vučić najavio povratak obveznog vojnog roka u Srbiji, spominjao formiranja 'saveza protiv Srbije' u okruženju

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će 75-dnevna obvezna vojna služba u Srbiji započeti u prosincu ove ili u ožujku sljedeće godine. Novinarima je rekao da će uskoro biti donesena odluka o tome. "U sljedećih mjesec ili dva donijet ćemo tu odluku i izaći u Skupštinu Srbije (...) i u rujnu ili listopadu počet ćemo evidentirati vojne obveznike", istaknuo je. Na pitanje zašto još nije odlučeno hoće li se vojna služba obnoviti u prosincu ove godine ili u ožujku sljedeće, Vučić je rekao da to ovisi o tijeku priprema. "Moramo pripremiti sve objekte. Imamo dovoljno pušaka i čizama, ali postoje neke stvari koje još nisu potpuno spremne", rekao je. Prema njegovim riječima, regrutni centri moraju se obnoviti, klinike poboljšati te obnoviti i druge stvari. "To su važna pitanja jer želimo to spremno dočekati i da ti mladi ljudi vojsku provedu u najboljim uvjetima. Da steknu potrebnu odgovornost i ozbiljnost, kao i odnos prema patriotizmu", rekao je Vučić. Odluka o obustavi obveznog vojnog roka donesena je krajem 2010. godine, a počela se provoditi 1. siječnja 2011. godine, kada je država odlučila o dobrovoljnom vojnom roku i profesionalnoj vojsci, piše Nova.rs.

Dana 14. rujna 2024. Vučić je potpisao sporazum o ponovnom uvođenju obveznog vojnog roka u trajanju od 75 dana. Danas je, u Domu Garde na Topideru, rekao da se o vojnom roku raspravljalo tijekom analize stanja, operativnih i funkcionalnih sposobnosti Oružanih snaga Srbije za 2025. godinu. Također je rekao da je vrlo zadovoljan rezultatima Oružanih snaga Srbije, te napomenuo da država izdvaja 2,65% BDP-a za obrambeni i sigurnosni sustav. Analizi je prisustvovao vojni vrh, a Vučić je novinarima rekao da je izražena zabrinutost zbog formiranja vojnih saveza u okruženju, za koje je rekao da su protiv Srbije, ali bez preciziranja na koga se to odnosi. Također je rekao da u skladu s tim "postupaju odgovorno i ozbiljno", te da država nikoga ne provocira, već želi odvratiti svakoga tko bi počinio agresiju na Srbiju. Također je izjavio da su obrambeni kapaciteti i zrakoplovstva i protuzračne obrane "drastično i dramatično" povećani, a isto je najavio i u svim ostalim vrstama i granama vojske za nadolazeće godine. Prema njegovim riječima, država sada ima rekordna izdvajanja za obrambeni i sigurnosni sustav, "čak i malo više" od 2,65 posto BDP-a, ali, kako je rekao, ne na najdirektniji način. Također je rekao da je 54,1 posto tog novca namijenjeno za investicije, 12 posto za operativne troškove, a ostatak za troškove osoblja.