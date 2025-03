Vučić dao ultimatum i odredio datume: Evo kad bi mogli biti izbori

Ono što smo gledali u Srbiji posljednjih dana, a posebice u subotu, ne viđa se svaki dan. Veliki prosvjed u Beogradu okupio je ljude iz cijele zemlje, a cilj im je bio srušiti vladavinu predsjednika Aleksandar Vučića. On je pak na sjednici vlade rekao da će u utorak ili srijedu na sjednici Skupštine biti konstatirana ostavka predsjednika vlade Miloša Vučevića. Podsjetimo Vučević je krajem siječnja podnio neopozivu ostavku u jeku pritiska građana, a posebice studenata koji su počeli s prosvjedima zbog pada nadstrešnice u Novim Sadu.

Kada Vučić obavi ovo što je obećao, onda počinje rok za formiranje nove vlade, a Vučić je rekao da je krajnji rok za to 18. travnja. - Ako budete htjeli to, a ako ne, onda se ide na izbore, gdje je rok 45 do 60 dana. To znači da bi, ako se vlada ne formira, izbori bili početkom lipnja – 1. ili 8. lipnja. Logičnije je 8. lipnja, jer bi nam za 1. lipnja rekli da je nategnuto - rekao je Vučić.

