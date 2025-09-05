Vrhunac razvoja: Kokpit je ojačan titanom, a piloti topom upravljaju pogledom

Prema podacima za 2025. godinu, u službi diljem svijeta nalazi se više od 20.000 jurišnih helikoptera, no titulu najnaprednijeg i najsmrtonosnijeg s pravom nosi američki Boeing AH-64E Apache Guardian. Ovaj helikopter, koji je u raznim inačicama nakupio više od pet milijuna sati leta samo u američkoj vojsci, predstavlja vrhunac 50-godišnjeg razvoja. Piloti su smješteni u kokpitu ojačanom titanom, a na raspolaganju imaju 30-milimetarski top M230 koji se usmjerava pogledom, razorne protuoklopne rakete AGM-114 Hellfire i nevođene rakete Hydra. Najnovija inačica Guardian donosi naprednu digitalnu povezivost, snažnije motore i sposobnost upravljanja bespilotnim letjelicama (dronovima), što pilotima omogućuje da izviđaju i označavaju mete s sigurne udaljenosti. S više od 1200 jedinica u službi, od SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva do Indije i Izraela, Apache je najrašireniji i borbeno najdokazaniji zapadni jurišni helikopter.

Glavni konkurenti Apacheu dolaze iz Rusije. Mil Mi-28 Havoc, često nazivan ruskim odgovorom na Apache, robustan je "lovac na tenkove" dizajniran još 1980-ih, iako je u službu ušao tek 2009. godine. Naoružan je s 16 protuoklopnih vođenih raketa koje mogu probiti i do 800 mm oklopa, a poput mnogih ruskih helikoptera, odlikuje se iznimnom izdržljivošću. Još jedinstveniji je Kamov Ka-52 "Aligator", prepoznatljiv po svom koaksijalnom sustavu s dva glavna rotora bez potrebe za repnim rotorom. Ovaj dizajn pruža mu nevjerojatnu agilnost i manevarske sposobnosti, a posada je zaštićena titanijskim oklopom i, neuobičajeno za helikoptere, opremljena je sjedalima za katapultiranje. Iako su oba helikoptera pokazala svoju moć, rat u Ukrajini otkrio je i njihovu ranjivost na moderne prijenosne protuzračne sustave.

S američke strane, uz bok Apacheu stoji Bell AH-1Z Viper, treća generacija legendarnog helikoptera AH-1 Cobra, djeda svih modernih jurišnih letjelica. U službi američkih marinaca, Viper se ističe četverokrakim rotorskim sustavom od kompozitnih materijala koji mu daje veću brzinu i agilnost. Sa šest točaka za ovjes naoružanja, može nositi više od 2,5 tone ubojitog tereta, uključujući rakete Hellfire i Sidewinder. U Europi, najistaknutiji predstavnik je Eurocopter Tiger, zajednički francusko-njemački projekt. Tiger je bio jedan od prvih helikoptera koji je integrirao "stealth" tehnologiju, poput materijala koji apsorbiraju radarske zrake i smanjenog infracrvenog odraza. Njegov trup od kompozitnih materijala čini ga jednim od najbržih i najagilnijih helikoptera u službi, a proizvodi se u više specijaliziranih inačica, od protuoklopne do izviđačke.

Scena jurišnih helikoptera nije rezervirana samo za SAD i Rusiju. Turska je u suradnji s talijanskom tvrtkom AgustaWestland razvila TAI T129 ATAK, značajno unaprijeđenu verziju helikoptera A129 Mangusta. ATAK je posebno prilagođen za operacije na visokim nadmorskim visinama i temperaturama, ključnima za planinski teren Turske, a naoružan je i domaćim laserski navođenim raketama Cirit. Njegov prethodnik, A129 Mangusta, bio je prvi jurišni helikopter u potpunosti razvijen i proizveden u Zapadnoj Europi. Kina je također ušla u elitni klub sa svojim prvim autohtonim jurišnim helikopterom, Changhe Z-10, koji posjeduje određene "stealth" karakteristike. Iako još nije borbeno dokazan kao zapadni i ruski pandani, s više od 200 proizvedenih komada za kinesku vojsku, Z-10 je sila na koju treba računati. Jedan od najzanimljivijih primjera je južnoafrički Denel Rooivalk, razvijen u vrijeme kada je Južna Afrika bila pod embargom na uvoz oružja i morala se osloniti na vlastite snage.

Nijedan pregled jurišnih helikoptera ne bi bio potpun bez spomena legende – sovjetskog Mil Mi-24 Hind. Više od 50 godina ovaj "leteći tenk" bio je simbol sovjetske moći. Njegova jedinstvena sposobnost nije bila samo u teškom naoružanju, već i u mogućnosti prijevoza osam potpuno opremljenih vojnika u teretnom prostoru. S više od 2600 proizvedenih jedinica, Hind je najproizvođeniji jurišni helikopter u povijesti i još uvijek služi u više od 50 vojski svijeta. No, vrijeme neumitno prolazi, a vojske već gledaju prema budućnosti. Američka vojska je objavila da je AH-64E posljednja inačica Apachea te da će ga naslijediti letjelica iz programa Future Vertical Lift (FVL). Cilj je stvoriti letjelice koje će letjeti "dvostruko brže i dvostruko dalje", s brzinama krstarenja koje premašuju 500 km/h, što će u potpunosti redefinirati zračnu borbu u desetljećima koja dolaze.