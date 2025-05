VIDEO Vojni helikopter tijekom vježbi na Jarunu zahvatio krošnju stabla: O incidentu se oglasio i MORH

Na društvenim mrežama objavljen je video s jučerašnjih priprema za obilježavanje Dana državnosti na Jarunu u kojem se vidi kako je helikopter leteći prema vodi, zahvatio krošnju stabla. Nakon što je podijeljen, video je poveo raspravu na Redditu i drugim platformama, a o incidentu se na kraju oglasio i MORH. Korisnik Reddita je snimku objavio u subredditu o helikopterima i vojnoj industriji s pitanjem radi li se tu o greški pilota. "Greška pilota? Također, postoji li kakva fizička šteta nakon ovakvog manevara i trebaju li se lopatice u potpunosti zamijeniti?", stoji u naslovu uz objavljenu snimku. Mnogi entuzijasti i poznavatelji helikoptera oglasili su se u komentarima s pretpostavkama o tome što se dogodilo i kakva šteta je mogla nastati nakon takvog manevra. "Definitivno greška pilota, praktički je potopio stražnji dio s kotačima u vodu. Što se tiče štete, neće se znati dok mehaničar za avione temeljito ne pregleda lopatice i ne procijeni oštećenja. Vjerojatno će biti u redu, s obzirom da su u pitanju bili uglavnom male grančice", napisao je korisnik.

Nakon što se video počeo širiti po društvenim mrežama, o svemu se oglasio i MORH. "Prilikom uvježbavanja aktivnosti Hrvatske vojske za obilježavanje Dana državnosti na Jarunu došlo je do zanošenja helikoptera UH60 Black Hawk uslijed čega su vrhovi lopatica nosećeg rotora došli u kontakt s rubom krošnje jednog stabla. Radi se minornom oštećenju vrhova lopatica, koje nije utjecalo na operativnost helikoptera koji je dalje nastavio s provedbom zadaće", napisali su na službenim stranicama i naglasili da će se internim ispitnim postupkom utvrditi okolnosti događaja, materijalna šteta i eventualna odgovornost. "Događaj nije imao utjecaja na sigurnost posade ni građana, a helikopter je sigurno nastavio s izvršenjem planiranih zadaća", objasnili su.

Jedan od stručnjaka je na Redditu i detaljno analizirao moguću štetu. "O, majko mila... to je loš dan. Četiri nove lopatice, svaka košta oko četvrt milijuna. A onda slijede sve inspekcije zbog "udara lopatica" – osovine, poluge za kontrolu nagiba, upravljački sustavi leta, glavni rotor, razne provjere štete i stranih tijela (pokidane grančice i slično). Izgleda da su mu i repne lopatice možda udarile o grane? Repne lopatice su puno osjetljivije od glavnih (a i glavne su osjetljive), tako da će se vjerojatno rastaviti i repni rotor za detaljnu inspekciju, što znači i zamjenu lopatica i drugih dijelova. Što se tiče repa, ne znam točno, ali mogu ti reći da potapanje upravljačke poluge repa u vodu NIJE dobro i da bih ja bio malo ljut da ja to moram pregledavati. Ipak, vjerojatno je sve u redu, samo nagađam, moguća šteta je prilično visoka. Helikopteri su napravljeni da lete i po kiši, a mi ih jednom mjesečno peremo, pa... malo vode nikome ne škodi. No, svakako treba napraviti temeljitu inspekciju", opisao je.

