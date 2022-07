Vrhovni sud raspravljao o aferi Remorker: 'Sapunar si je sporazumima s USKOK-om ušparao najmanje 50 milijuna kuna'

Josip Sapunar. To je ime koje se na javnoj sjednici Vrhovnog suda gdje se u utorak raspravljalo o žalbama na nepravomoćnu presudu u aferi HAC-Remorker najčešće čulo. Nepravomoćnu presudu Božidaru Kalmeti, jednom od vodećih dalmatinskih HDZ-ovca te bivšem ministru u Vladi Ive Sanadera, zagrebački Županijski sud donio je u rujnu 2019.

Tom presudom, Kalmeta je nepravomoćno oslobođen optužbi da je bio na čelu kriminalne grupe koja je izvlačila novac iz HAC-a. Sud je smatrao da u tom djelu USKOK svoje optužbe nije dokazao. Utvrđeno je da je novac izvlačen iz HAC-a i HC-a no trag tog novca je stao kod Josipa Sapunara koji je priznao krivnju te je kao i Ivan Berket u tom postupku osuđen temeljem sporazuma o krivnji. Optužbi u tom djelu su nepravomoćno oslobođeni i Kalmetini suoptuženici Zdravko Livaković, Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Damir Kezele, Miroslav Bunić, Sandro Vukelić, Jurica Prskalo i Marijo Lovrinčević.

No neki od njih osuđeni su po drugim točkama optužnice. Konkretnije, Mikulić, Boban i Kezele nepravomoćno su osuđeni zbog izvlačenja novca iz Viadukta, a Mikulić i Boban i zbog toga što je Viadukt preko jednog trgovačkog društva Bobanu sagradio kuću koja mu je sada oduzeta. Mikulić je nepravomoćno osuđen na tri godine zatvora, Boban na dvije, a Kezele na jedinstvenu kaznu od tri i pol godine zatvora. Oduzeta im je i nepripadajuća imovinska korist od oko tri milijuna kuna.

E sad, u nepravomoćnoj presudi, zagrebački Županijski sud je Sapunarov iskaz cijenio i uvjerljivim i neuvjerljivim. Odnosno u osuđujućem djelu nepravomoćne presude, to je bio jedan od dokaza na kojima je temeljena presuda i u tom djelu za prvostupanjski sud Sapunarov iskaz je bio uvjerljiv. Što se tiče oslobađajućeg djela presude, prvostupanjski sud nije prihvatio Sapunarov iskaz. Način na koji je sud vrednovao Sapunarov iskaz, zasmetao je i optužbi i obrani, koji su to isticali u svojim žalbama.

USKOK je u svojoj žalbi, u odnosu na oslobađajući dio presude isticao da nema razloga da sud ne vjeruje Sapunaru, jer je on i sam proglašen krivim za djela koja su se Kalmeti i ostalima stavljali na teret.

- Njegov je iskaz u tom djelu sud okarakterizirao kao neuvjerljiv, iako je on za djela za koja su se Kalmeta i ostali teretili osuđen te mu je oduzeta nepripadajuća imovinska korist. On nije imao razloga da nekoga neistinito tereti. Već je osuđen i ne može utjecati na svoj položaj, a kao svjedok dužan je govoriti istinu jer bi u protivnom bio prijavljen za davanje lažnog iskaza. Sud je prihvatio samo one dijelove Sapunarova iskaza koji su bili u skladu s ostalim dokazima. Tako da je sud Sapunarov iskaz prihvatio u osuđujućem, no ne i u oslobađajućem djelu, što je bitna povreda odredbi kaznenog postupka - kazala je Zorka Fumić, zamjenica glavne državne odvjetnice.

Ona je tražila ili da se presuda preinači ili ukine i vrati na ponovljeno suđenje.

S načinom na koji je sud vrednovao izvedene dokaze, pogotovo Sapunarov iskaz, nije bila zadovoljna ni obrana. Oni su pak isticali da je Sapunar prvo bio osumnjičenik, a zatim svjedok i to sve u jednom postupku, što po njima nije u skladu sa zakonom. Zasmetali su im i iskazi neki drugih svjedoka, poput onog Drage Tadića, kojeg je jedan od branitelja nazvao svjedokom opće prakse.

- Odbacujemo žalbu USKOK-a kao neosnovanu jer ta žalba na 139 stranica za svrhu ima samo impresioniranje Vrhovnog suda. Optužnica je promašena, a USKOK se služi izdvojenim iskazima da bi izveo samo sebi znane zaključke. U ovom postupku je saslušano 90 svjedoka, a još je toliko iskaza pročitano. Pročitane su i tisuće stranica dokumentacije iz spisa i nitko nigdje nije spomenuo Kalmetu. U odnosu na njega nema ni jednog ni personalnog ni materijalnog dokaza, a čak ga ni Sapunar ne spominje. Svega toga svjestan je i USKOK - kazao je Krešimir Vilajtović, branitelj Božidara Kalmete.

Nediljko Ivančević, koji je branio Livakovića, naveo je da ovaj postupak, ako ćemo brojati samo od pokretanja istrage traje od 2103.

- Moj klijent već 10 godina živi pod teretom ovog postupka, a u međuvremenu se i razbolio. USKOK tvrdi da Sapunar nije imao nikakvog razloga da laže prilikom svjedočenja. No on je sporazumima s USKOK-om sebi uštedio najmanje 50 milijuna kuna. Kada je sklopio ovaj sporazum već je imao sporazum po ranijim presudama gdje je morao vratiti 14 milijuna kuna. A nije i od toga DORH ne pravi problem, a Sapunar si je jednim udarcem ubio više muha i pokazao se kao jako dobar lovac - kazao je Ivančević.

Obrane traže da se osuđujući dio presude ukine, dok u oslobađajućem traže da se odbije žalba USKOK-a. Čija će argumentacija biti jača, znat će se kad Vrhovni sud objavi svoju odluku što će vjerojatno biti kroz koji mjesec. Izvjesno je samo, da ako odluče ukinuti nepravomoćnu presudu, da će spis ići pred novo vijeće, jer je sutkinja Gordana Mihela Grahovac koja je donijela nepravomoćnu presudu, prešla na drugi stupanj. Optužnicu bi u tom slučaju zastupao i drugi tužitelj jer je Saša Manojlović u međuvremenu iz USKOK-a prešao u EPPO.