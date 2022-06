Mještani Pule i Vodnjana: To je sve javna tajna, ali nismo imali dokaze

Uhićenja koje je jučer proveo Uskok i policija na istarskom području zbog mešetarenja sa zemljištem nisu iznenadila tamošnje stanovništvo koje, kako su kazali brojnim mještani, zna da se takve stvari događaju godinama.

"To je sve javna tajna, ali tko će ih prokazati kada nemaš dokaze. To je strašno što se radi sa zemljištem, kakve muljaže, kako se zemljišta uz more 'prebacuju' u građevinske parcele, grade se vile gdje se ne bi smjelo graditi ništa i nikome ništa. A svi kao štitimo morsku obalu, našu zemlju, kao priroda nam je važna. Ma kada im 'zamirišu' euri, nikome više nije ništa sveto, svu će zemlju i narod prodati za šaku novaca. Sramota! Ne znamo kako će ovo završiti, ali nešto se mora pokrenuti i dobro da je to krenulo. I kod nas, ali i drugdje po Dalmaciji i tamo toga ima, možda i daleko više nego ovdje. Nije niti država u svemu tome čista. Što su njene inspekcije radile sve to vrijeme" - kazali su nam neki od mještana Pule i Vodnjana koji su željeli ostati anonimni.

"Mešetarenja sa zemljištem i bespravna gradnja najveći su problem u Istri" u nekoliko su navrata do sada, neovisno o ovom slučaju, govorili i župan Boris Miletić, ali i aktualni gradonačelnik Pule Filip Zoričić, svjesni da se u rješavanje tih problema u Istri i čitavoj Hrvatskoj mora uključiti i država.

No, izgleda da se stvar počela raspetljavati upravo u Istri, u Vodnjanu.

- Postupanje USKOK-a u sklopu kojih su privedeni i neki bivši djelatnici gradske uprave Grada Vodnjana, trebale bi biti svima pokazatelj zamršene situacije koje smo zatekli prije godinu dana kada smo preuzeli odgovornost za upravljanjem Vodnjanom. Od prve minute bili smo odlučni u tome da nećemo tolerirati bilo koju indiciju korupcije, nepravilnosti ili pogodovanja. Vodnjan je grad primjer za cijelu Hrvatsku kako građani mogu demokratski promijeniti čelne ljude u svome gradu, a potom zamijeniti loše kadrove u gradskoj upravi. Reorganizacija gradske uprave nije tekla lako, a nismo bili pošteđeni medijskih kritika, uvreda pa i sudskih postupaka.

Moj je stav o bespravnoj gradnji i mešetarenju zemljištem jasan te danas moram izraziti podršku institucijama koje ozbiljno rade svoj posao. Sve to sa zemljištem na Vodnjanštini je otišlo predaleko.

Samo ako imamo pravnu stabilnost i ako funkcionira pravni sistem možemo na zdravim temeljima realizirati naše zacrtane projekte, poput sakralnog turizma, razvoja infrastrukture i gospodarskih zona, maslinarstva i tako dalje - komentirao je situaciju Edi Pastrovicchio, gradonačelnik Vodnjana.