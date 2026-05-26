Nova presuda: Severinin sin (14) odsad će živjeti s njom

Općinski građanski sud u Zagrebu donio je nepravomoćnu presudu u dugogodišnjem sporu oko skrbništva nad sinom pjevačice Severine Vučković i srpskog poduzetnika Milana Popovića. Odluka suda je da će njihov sin Aleksandar odsad živjeti s majkom, potvrdila je Jasminka Biloš, odvjetnica koja u tom sporu zastupa Severinu, za Index. Zbog osjetljivosti slučaja nije htjela iznositi više detalja, ali ono što je sada poznato jest da će njihov 14-godišnji sin stanovati s majkom i imati obvezu viđanja s ocem.

Pjevačica i poduzetnik već 12 godina vode sudske postupke vezane uz skrbništvo i roditeljsku skrb nad sinom. Zbog poznatih stranaka ovo je postao jedan od najeksponiranijih obiteljskih sporova u regiji, koji je tijekom godina prolazio kroz više sudskih odluka i preokreta.

Spor traje još od 2013. godine, a prva sudska odluka donesena je 2014. godine kada je Općinski građanski sud u Zagrebu odlučio da Aleksandar živi s majkom, dok je otac imao pravo na susrete i druženja. Do velikog preokreta došlo je 2019., kada je sud odlučio da dječak živi s ocem, dok je Severina dobila proširene kontakte sa sinom. Potom je Županijski sud u Splitu 2021. preinačio tu odluku i odredio zajedničku roditeljsku skrb, prema kojoj je dijete trebalo naizmjenično živjeti kod oba roditelja. Novi obrat uslijedio je početkom 2024., kada je Vrhovni sud ukinuo odluku splitskog suda i predmet vratio na ponovno odlučivanje. Sud je pritom zaključio da tijekom postupka nisu pravilno saslušani sudski vještaci, što je ocijenjeno bitnom povredom postupka.

Naša pjevačica nedavno je na društvenim mrežama objavila fotografije sa sinom koje su snimljene na dan kada je primio sakrament svete potvrde. "Krizmanik, kuma, mama... obitelj i prijatelji ti žele lijep, sretan i blagoslovljen život, sine moj prekrasni...", napisala je pjevačica uz fotografije koje je podijelila s pratiteljima. Na jednoj od fotografija na kojoj je bio poklon Aleksandrove kume otkriveno je i kako je njegovo srednje ime Mihael. Ovaj važan dan pjevačica i njezin sin podijelili su s najužom obitelji i prijateljima koje su okupili na ručku nakon mise. Obitelj i prijatelji Severini su bili najveći oslonac tijekom borbe za skrbništvo nad sinom koji je ove godine u veljači proslavio 14. rođendan. "Četrnaest godina... otkako si prvi put udahnuo, a ja prvi put shvatila koliko srce može voljeti. Prošla sam kroz oluje samo da bih te zagrlila i kroz tišine u kojima je samo tvoje ime odzvanjalo. I sve bih ponovno. Kada je nastala ova pjesma, ti nisi poznavao svijet tako dobro kao ja... I nadam se da nikad nećeš... Sretan ti 14. rođendan, sine moj', napisala je tada pjevačica i objavila je emotivni video u kojem se prisjetila nekih važnih trenutaka s Aleksandrom i neke od tih snimki prvi je put podijelila u javnosti. U jednom intervju pričajući o svom sinu, rekla je kako je on njezino utočište. "Mir, tišina i zagrljaj mog sina. On je moje sidro, luka, utočiste, razlog, bit, svrha, ali i briga, odgovornost, ponos... Prije svega želim da bude dobar čovjek. Da zna da je u ovom životu jedino važno da je sretan, miran, da je opušten, svoj. Za to se borim kao roditelj, da moje dijete bude čovjek pun empatije, hrabrosti, ljubavi, milosti, da bude pravedan. To sam mu dužna kao majka.", izjavila je tom prilikom pjevačica.