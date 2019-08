Vrati li majka petero djece 540 kuna, ima šanse da ne ide u zatvor

Kad vidim da majka petero djece mora u zatvor na osam mjeseci jer je počinila krađu u kojoj je šteta bila 540 kuna, a bivši ministar Petar Čobanković zbog lopovluka “teškog” 17 milijuna gulio je krumpire u pučkoj kuhinji, stvarno mi dođe da kupim jednosmjernu avionsku kartu za bilo kamo iz ove “Lijepe Naše” – jedan je od brojnih ljutitih komentara kojima su čitatelji popratili presudu varaždinskog Općinskog suda prema kojoj rastavljena majka petero djece Sandra P. (51) mora u zatvor jer je Ivani V. prije tri godine ukrala predmet vrijedan 540 kuna.

Nitko se nije pojavljivao

A ovo je slijed događaja: nakon što je 51-godišnjakinja počinila krađu, 25. kolovoza 2017. izrečena joj je pravomoćna presuda po kojoj je proglašena krivom te osuđena na osam mjeseci uvjetnog zatvora, u koji neće ići ako ne počini novo kazneno djelo u sljedeće dvije godine. Sud joj je uz to naložio i da u roku od tri mjeseca Ivani V. vrati 540 kuna. Kako Sandra P. nije vraćala štetu, na sudu su joj sredinom svibnja 2018. godine odlučili produljiti rok za podmirenje štete za još četiri mjeseca.

Ivana V. u rujnu je e-mailom obavijestila sud da joj Sandra P. još nije vratila tih 540 kuna, a na njezinu inicijativu Općinsko državno odvjetništvo potom je pokrenulo postupak za opoziv uvjetne presude. Na čak tri sjednice izvanraspravnog vijeća koje je odlučivalo o opozivu – u studenome lani te siječnju i svibnju ove godine – nije došao baš nitko: ni tužitelji, ni Sandra, ni Ivana. Sud do Sandre koja je posljednje poznato prebivalište imala prijavljeno u Varaždinu nije uspijevao doći, zbog čega je naložio policiji da je uhiti i dovede na ročište, ali Sandru nisu pronašli ni policajci.

Zadnji trag o Sandri bio je u sustavu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji je zabilježio kako je lani u kolovozu i rujnu bila zaposlena u poduzeću Zaton iz Zadra. Zbog svega toga varaždinski Općinski sud opozvao je pravomoćnu uvjetnu presudu te odlučio da Sandra P., kojoj je otežavajuća okolnost bila i to što je već ranije osuđivana, mora u zatvor na osam mjeseci jer nije ispunila obveze iz presude.

– Vijeće ovog suda mišljenja je da je u konkretnom slučaju potrebno uvjetnu osudu opozvati jer je osuđena ostvarivala prihode povremenim radom, potpuno je radno sposobna i nema nikakvih dokaza o postojanju okolnosti koje bi je spriječile da ispuni tu obvezu – navodi se u obrazloženju opoziva presude. U međuvremenu, Sandra P. i dalje je na slobodi, a policija traga za njom.

Mogu aktivirati uvjetnu

– Kad je u pitanju pravna procedura, u ovom slučaju je sve napravljeno kako treba. Ono što se vidi iz presude jest to da Sandri uopće nisu uručeni pozivi na sud pa je moguće da se ona odselila i uopće nije znala da tamo mora doći, ali to je njezina greška jer je sudu dužna dostaviti svaku promjenu prebivališta. Ipak, unatoč svemu postoji šansa da ostane na slobodi ako u međuvremenu, prije nego je policija uhiti, plati navedeni iznos. U tom slučaju sud može opozvati ovu već opozvanu presudu te opet aktivirati onu prvu uvjetnu pravomoćnu presudu. U praksi sam imao više takvih slučajeva, ali, naravno, postoji i šansa da sud to ne učini pa Sandra ipak ode u zatvor – objasnio je odvjetnik Fran Olujić.