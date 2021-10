Vozači Ubera u štrajku: Tražimo svoje novce koje nam duguju

Zbog kašnjenja isplate plaća vozači Ubera u 7 sati krenuli su s bojkotom aplikacije u što je uključeno oko 2000 vozača Ubera.

Štrajk vozača Ubera diljem Hrvatske trajat će do 10 sati, potvrdila je to tajnica Sindikata radnika digitalnih platformi (SRDP) Iva Filipović. Sindikat će ispred sjedišta Ubera na Radničkoj cesti u Zagrebu iznijeti svoje zahtjeve, no neće biti blokade prometa.

- Dogovorili smo se da neće biti blokade prometa jer ne želimo poslati takvu poruku. Mi samo tražimo svoje novce koje nam duguju, ne tražimo nikakva prava, kazala je Filipović.