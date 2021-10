Kolaps Ubera u Hrvatskoj, 2000 vozača ide u štrajk: 'Gasimo aplikaciju, blokirat ćemo promet'

Oko 2000 vozača Ubera u Zagrebu i okolici od nedjelje kreće u štrajk i odjavljuje se do daljnjega s popularne mobilne aplikacije.

Potvrdila je to u petak Večernjem listu Iva Filipović, tajnica SRDP-a (Sindikat radnika digitalnih platformi).

Razlog štrajka je kašnjenje isplate naknade vozačima od strane Ubera koje se počelo događati sve češće u posljednje vrijeme. Međutim, vozači su izgubili strpljenje ovog tjedna, a detalje nam je otkrila Filipović koja ujedno ima svoj obrt, prijavljena je na aplikaciju kao vozačica te u tom smislu predstavlja Uberovog partnera.

"Uber svoje vozače inače isplaćuje svakog utorka za rad koji je obavljen proteklog tjedna. Nijednom vozaču u Hrvatskoj novac nije sjeo na račun u utorak pa smo očekivali da će to biti u petak pošto je takva praska bila prethodnih nekoliko puta kad bi se kasnilo s isplatama. Ovo se počelo događati sve češće. Mi trebamo prehraniti svoje obitelji, agregatori i Uberovi partneri svojim zaposlenicima ne mogu isplatiti plaće. Dakle, to je lančana reakcija koja za sobom povlači niz negativnih posljedica. Vozači su godinama naviknuti na tjedne isplate i tako prilagođavaju svoj život i rad koji je mukotrpan i rizičan", kaže Filipović za Večernji list.

Dodaje kako je gnjev vozača prouzrokovao izostanak ikakve ljudske komunikacije.

"Uberova politika jest da se hvali socijalnom osjetljivošću i svoje vozače naziva partnerima. Međutim, mi se osjećamo kao digitalni robovi koji zapravo ni ne znaju za koga rade. Jednostavno ne postoji način na koji se može pričati s nadležnom osobom. Mi ne znamo tko su ti ljudi. Jedina mogućnost komunikacije odvija se preko aplikacije te nam svima stigne automatizirani odgovor korisničke službe", tvrdi Filipović.

Kaže kako će se se štrajk svakako održati u ponedjeljak bez obzira hoće li novac vozačima biti isplaćen tog dana.

"Vrlo je važno da pošaljemo poruku. To želimo. Za sada znamo samo da je sjedište Ubera u Hrvatskoj u Radničkoj ulici u Zagrebu. Na širem zagrebačkom području aktivno je više od 2000 vozača. Velika većina njih izgasit će aplikaciju, a organiziran je i dolazak u Radničku ulicu iz koje nećemo izaći dok iz upravne zgrade na razgovor s nama ne izađe nadležan čovjek. Želimo znati što se događa, želimo human pristup. Mi nismo roboti", kazala je Filipović za Večernji list dodavši kako će u nedjelju biti poznat točan broj vozača izvan Zagreba koji će se pridružiti štrajku.

O svemu je za Večernji list progovorio i vozač Ubera Antonio iz Zagreba.

"Posljednja dva tjedna nam ne isplaćuju novac, a najgore je što ignoriraju nas vozače. MI im donosimo zaradu. Pa zašto mi nismo prvi koji ce biti obaviješteni da će kasniti novac?", upitao se Antonio

"Trebao sam dobiti isplatu od 2500 kuna. To je moj novac, za koji sam ja radio. Održavao sam auto, trošio vrijeme i ispunjavao sve točke uvjeta da me Uber na kraju uopće ne bi obavijestio da će doći do kašnjenja isplate i koji se razlozi kriju iza svega", poručuje vozač Antonio tvrdeći da do ovakvih situacija dolazi svakih nekoliko mjeseci.

Kaže da se osjeća prevareno jer Uber danas nije ono što je bio prije nekoliko godina.

"Prije 5 godina bilo je super voziti Uber, osjećao si se sigurno i zaštićeno. Davali su nam bonuse, vrbovali smo prijatelje da se prijave na aplikaciju, kompanija nam je svima pomagala, a sad se sve urušilo i o tome treba pričati. Mi nismo razmaženi, samo tražimo novac koji smo pošteno zaradili i tražimo poštivanje naših prava", zaključio je Antonio.

Večernji list poslao je hrvatskoj podružnici Ubera upit.

“Naši vozači partneri upoznati su sa situacijom kašnjenja uplata zbog greške u sustavu lokalne banke. Još jednom se ispričavamo zbog tehničkog problema, zarade će vozačima biti vidljive na njihovim bankovnim računima najkasnije do ponedjeljka. Potpuno smo predani našoj zajednici vozača i radimo na tome da ovu situaciju riješimo u najkraćem mogućem roku", odgovoreno je iz Ubera za Večernji list.