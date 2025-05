Vozač pretjecao cijelu kolonu, a onda shvatio koga je pretekao. Video incidenta osvanuo na Facebooku

Na Facebook stranici "Prometne zgode i nezgode", poznatoj po objavljivanju snimki i fotografija iz svakodnevnog prometa na cestama, osvanuo je video koji je odmah izazvao mnoštvo komentara i reakcija. Na snimci, koju je navodno zabilježio jedan od sudionika prometa kamerom iz vozila, jasno se vidi kako vozač osobnog automobila kreće u riskantno pretjecanje cijele kolone vozila na državnoj cesti. Bez obzira na ograničenja, prometne uvjete i nepreglednost dijela ceste, vozač se odlučio na opasni manevar, no nije znao da se u koloni nalazi i policijsko vozilo.

U trenutku kada se "junački" probio kroz kolonu i nastavio vožnju, iz nje se izdvojio policijski automobil i odmah krenuo u potjeru za prekršiteljem. Dok su jedni korisnici Facebooka oduševljeni "brzom reakcijom pravde", drugi su izrazili zabrinutost zbog sve češće nepromišljene i bahate vožnje na hrvatskim prometnicama. "A zamisli osmijeh svih ovih naprijed koji čekaju kad su vidjeli da panduri idu za njim", "Napokon jedan video di će se zadovoljiti pravda, kakva takva", "Vidio je on njih u prolasku, ali tad je već bilo kasno", "I takve treba prežestoko kazniti npr. 10.000 € plus auto na prešanje da vlasnik to vidi plus trajno oduzimanje vozačke te upis u registar da nikada i da nigdje ne može dobiti vozački", neki su od komentara korisnika.