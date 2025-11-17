Naši Portali
U SLJEDEĆE DVIJE GODINE

Von der Leyen predložila tri opcije za financiranje Ukrajine - dvije su neizvedive

Rat u Ukrajini
Reuters/Pixsell
VL
Autor
Slavko Vukadin/Hina
17.11.2025.
u 16:59

Ukrajina bi morala vraćati taj zajam tek ako i nakon što Rusija plati ratnu odštetu. Iako je Ursula von der Leyen navela tri moguća rješenja, u praksi su prva dva gotovo neizvediva s obzirom na fiskalnu situaciju u mnogim državama članicama.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen uputila je u pismo čelnicima država članica u kojem im predlaže tri moguća rješenja za financiranje ukrajinskih potreba u sljedeće dvije godine. Prva opcija je da svaka država članica osigura bilateralno bespovratnu pomoć Ukrajini. Druga je zajedničko zaduživanje na razini EU-a pri čemu bi države članice morale dati pravno obvezujuća, bezuvjetna i neopoziva jamstva za taj zajam. I kao treća opcija, von der Leyen predlaže reparacijski zajam od 140 milijardi eura korištenjem imobilizirane ruske imovine. Ukrajina bi morala vraćati taj zajam tek ako i nakon što Rusija plati ratnu odštetu. Iako je Ursula von der Leyen navela tri moguća rješenja, u praksi su prva dva gotovo neizvediva s obzirom na fiskalnu situaciju u mnogim državama članicama. Predsjednica Komisije navodi u pismu da bi prve dvije mogućnosti povećale fiskalno opterećenje, jer bi financijska pomoć dolazila ili od izravnog novčanog doprinosa država članica ili od svježeg novca posuđenog na financijskim tržištima, što bi uključivalo i troškove kamata, dok treća opcija, reparacijski zajam, ne bi uzrokovao dodatne troškove, novo zaduživanje, niti bi utjecala na nacionalne blagajne.

Von der Leyen u pismu navodi da će Ukrajini trebati u 2026. i 2027. godini 83,4 milijarde eura za potrebe ukrajinske vojske i 52,3 za stabilizaciju gospodarstva i pokrivanje proračunskog manjka, što ukupno iznosi 135,7 milijardi eura.Čelnici država članica trebali bi donijeti odluku o pomoći Ukrajini na svojem sljedećem samitu 18. i 19. prosinca. Na zadnjem samitu 23. listopada zatražili su od Europske komisije da što prije predstavi opcije financijske potpore Ukrajine za sljedeće dvije godine, dok je pitanje  korištenja zamrznute ruske imovine ostalo otvoreno zbog protivljenja Belgije, gdje se nalazi većina zamrznuti ruskih sredstava. Belgija želi čvrsta jamstva da će i ostale članice dijeliti rizik s njom u slučaju neke eventualne arbitražne presude da se taj novac mora vratiti Rusiji. 'Europsko vijeće se obvezuje riješiti hitne financijske potrebe Ukrajine za 2026. i 2027. godinu, uključujući i za njezine vojne i obrambene napore', kaže se u tekstu koji je na zadnjem samitu podržalo 26 država članica EU-a, sve osim Mađarske. Von der Leyen u svom pismu čelnicima država kaže da je 'jasno da nema jednostavnih rješenja, ali da si Europa ne može priuštiti paralizu, bilo oklijevanjem ili potragom za savršenim ili jednostavnim rješenjima koja ne postoje.'

1/12
financiranje Rusija Ukrajina EU Ursula von der Leyen

Kupnja