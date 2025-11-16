Ukrajinci presjekli ključnu rutu: Rusi ostali bez brzog prodora prema Pokrovsku

Ukrajinske postrojbe raznijele su cestovni pravac koji povezuje okupirani Selidovo s Pokrovskom, gradom u kojem se mjesecima vode najintenzivnije borbe u Donjeckoj oblasti. Prema navodima 7. korpusa za brzo djelovanje, time je presječen ključni koridor kojim su ruske snage pokušavale prodirati prema jugoistoku.

Selidovo, nekad grad od oko 20 tisuća stanovnika, pod ruskom je kontrolom od 2024. godine. Od tada, prema ukrajinskim izvorima, veći dio nekadašnje infrastrukture pretvoren je u ruševine, a stanovnici koji su ondje ostali žive bez osnovnih uvjeta, grijanja, električne energije i redovite opskrbe namirnicama.

Ukrainian forces cut off a highway linking Selidove and Pokrovsk in Donetsk Oblast



As a result, Russian forces lost the ability to use the route to move light equipment into Pokrovsk. In other sections, Ukraine installed additional obstacles

📹 7th Rapid Response Corps pic.twitter.com/m2iM4KPfCP — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) November 15, 2025

„Kao rezultat zračnog napada, cesta koja povezuje Selidovo i Pokrovsk je uništena. Na taj su način Rusi izgubili mogućnost korištenja ove rute za infiltraciju u Pokrovsk s lakom opremom“, objavila je ukrajinska vojska.

Taj je pravac ruskim postrojbama služio za brze prodore lakim vozilima. Primjerice, 11. studenog ukrajinski branitelji uništili su pet motocikala i pet automobila na ulazima u Pokrovsk, u operaciji koju su ruski izvori opisali kao „djelomični uspjeh“. Dok ukrajinski inženjerci na drugim sektorima bojišta postavljaju dodatne prepreke, rusko zapovjedništvo, tvrde Kijev i zapadni analitičari, šalje tzv. jurišne skupine s visokim gubicima kako bi probile te linije.

Istodobno, ruske postrojbe pokušavaju ovladati i Mirnohradom, blizancem Pokrovska. Njegov bi pad, upozoravaju ukrajinski dužnosnici, ostavio Pokrovsk izravno izloženim daljnjem pritisku te omogućio ruskom napredovanju prema Kostjantinivki, Družkivki, Kramatorsku i Slovjansku – gradovima čije je zauzimanje dio dugogodišnjeg ruskog plana da ovlada cijelom Donjeckom oblasti, cilja koji Moskva pokušava ostvariti već jedanaestu godinu.

This isn’t a scene from Mad Max: Furiosa - it’s more like Mad Maxim: Alcohosa, featuring Russian assault troops in Pokrovsk rolling in on hacked-up motorcycles and jery-rigged civilian trucks pic.twitter.com/vjeJfVW5Bz — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) November 11, 2025

U okviru borbi za simboličke točke nadzora, ukrajinski vojnici su 14. studenog ponovno preuzeli nadzor nad vrhom devastiranog rudnika u Mirnohradu, uklonili rusku zastavu nedavno postavljenu na tornju te eliminirali skupinu vojnika koja ju je ondje podigla.

Pokrovsk je već više od godinu dana središte žestokih borbi jer je ključno prometno čvorište na prilazu Donjecku. Ruske snage posljednjih tjedana ulaze u južne i središnje dijelove grada i tvrde da gotovo zatvaraju obruč, dok Kijev priznaje težak položaj, ali poriče potpuno okruženje. Ukrajina nastoji stabilizirati obranu kako bi spriječila daljnji ruski prodor prema Kramatorsku i Slavjansku.