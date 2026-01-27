Vojni sud u Rusiji razotkrio istinu o najvećem ratnom porazu u Ukrajini

Rusija je po prvi put priznala da je ukrajinski projektil potopio njezin ključni crnomorski brod, no ubrzo je povukla tu izjavu i vratila se službenom narativu o nesreći, prenosi CNN. U trenutku potonuća u travnju 2022., samo sedam tjedana nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, krstarica Moskva bila je jedan od najznačajnijih ruskih ratnih brodova. Dok je Kijev tvrdio da je brod pogođen njihovim raketama Neptun, Moskva je uporno nudila drugačiju verziju događaja, pokušavajući umanjiti značaj onoga što se smatra jednim od najvećih ruskih vojnih poraza i ključnom ukrajinskom pobjedom.

Rusko Ministarstvo obrane tvrdilo je da je uzrok potonuća požar koji je izazvao eksploziju streljiva, navodeći tada da je posada evakuirana, iako su kasnije priznali postojanje nestalih osoba. Prema pisanju neovisnog medija Mediazona, vojni sud u Moskvi prošlog je tjedna nehotice demantirao službenu verziju Kremlja. Sud je objavio presudu kojom se zapovjednik ukrajinske mornarice, odgovoran za napade na Moskvu i fregatu Admiral Essen, u odsutnosti osuđuje na doživotni zatvor.

📷 The first photos of the Russian cruiser Moskva shortly before it sank. #Ukraine #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/jw524oYFGO — MilitaryLand.net (@Militarylandnet) April 18, 2022

Na upite CNN-a o povlačenju ove izjave, glasnogovornica suda Irina Žirnova odbila je dati komentar, dok ruska vojska nije odgovorila na upit. Mediazona je i ranije detaljno izvještavala o sudbini Moskve, prenoseći svjedočanstva obitelji poginulih mornara čiju smrt ruske vlasti nikada nisu službeno potvrdile. U sudskoj izjavi koju prenosi Mediazona stoji da je 13. travnja 2022. raketni napad s dva projektila pogodio krstaricu, uzrokujući požar i dim.

Navodi se da je u incidentu poginulo 20 članova posade, 24 je ozlijeđeno, a osam se vodi kao nestalo nakon višesatne borbe za spas broda, uz neobičan dodatak da plovilo navodno nije sudjelovalo u operacijama u Ukrajini. Dmitro Pletenčuk, glasnogovornik ukrajinske mornarice, izjavio je za CNN kako je Rusiji sve teže negirati istinu o potonuću, osobito nakon javnih istupa obitelji stradalih članova posade.