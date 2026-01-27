Počela nastava u novoj školi Galdovo u Sisku

Nakon dugih pet godina čekanja počela je jučer nastava u novoizgrađenoj Osnovnoj školi Galdovo u Sisku. Škola je teško stradala u razornom potresu s kraja 2020. godine, upravo u trenutku kada se pokretao projekt njena proširenja. No zbog oštećenja zgrada je morala biti uklonjena, nakon čega su učenici i nastavnici bili prisiljeni raditi u drugim sisačkim osnovnim školama, u otežanim uvjetima, podijeljeni u dvije druge osnovne škole.

Novoizgrađena Osnovna škola Galdovo dio je Odgojno-obrazovnog kompleksa Galdovo, koji je osmišljen kao moderan, funkcionalan i siguran prostor prilagođen potrebama djece, nastavnika i cijele zajednice. Škola je opremljena prema suvremenim pedagoškim standardima. Ukupno je u novi kompleks, koji obuhvaća osnovnu školu sa školskom dvoranom i dječji vrtić, uloženo oko 18 milijuna eura iz europskih fondova, državnog i gradskog proračuna.

Svečanom početku nastave nazočili su ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs, izaslanik potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branka Bačića, državni tajnik Tonči Glavinić, gradonačelnik Siska Domagoj Orlić, zamjenica gradonačelnika Sanja Mioković, zamjenik župana Mihael Jurić, ravnatelj Josip Tominac, učenici, roditelji i nastavnici škole.

– Danas je iznimno važan i sretan dan za Galdovo, ali i za cijeli Sisak. Nakon pet godina neizvjesnosti naši učenici i učitelji napokon su se vratili u svoju školu. Od prvog dana mandata jasno sam rekao da su djeca i obrazovanje apsolutni prioritet, i učinili smo sve kako bi se Odgojno-obrazovni kompleks Galdovo što prije stavio u funkciju. Ovo nije samo nova zgrada već i simbol obnove, ustrajnosti i brige za budućnost našega grada – istaknuo je gradonačelnik Orlić. Dodao je da je sam objekt škole zapao u određene probleme prilikom gradnje, no da su nakon dolaska na vlast “u najkraćem mogućem roku poduzeti svi potrebni koraci kako bi se Odgojno-obrazovni kompleks Galdovo stavio u punu funkciju i konačno vratio djeci”.