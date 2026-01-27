Razotkrivena velika špijunska afera: Godinama prisluškivali političare, stižu upozorenja

Kina je nekoliko godina hakirala mobilne telefone visokih dužnosnika u Downing Streetu, otkriva The Telegraph. Smatra se da je špijunska operacija kompromitirala visoke članove vlade, otkrivši njihove privatne komunikacije Pekingu. Poznato je da su hakeri koje sponzorira država ciljali telefone nekih od najbližih suradnika Borisa Johnsona, Liz Truss i Rishija Sunaka između 2021. i 2024. godine. Nije jasno je li hakiranje uključivalo mobitele samih premijera, ali jedan izvor upoznat s probojem rekao je da je napad išao "ravno u srce Downing Streeta". Obavještajni izvori u SAD-u naznačili su da je kineska špijunska operacija, još uvijek u tijeku, što povećava mogućnost da su Sir Keir Starmer i njegovi viši suradnici također bili razotkriveni. MI5 je u studenom izdao "špijunsko upozorenje" Parlamentu o prijetnji špijunaže iz Kine.

Sir Keir ovog tjedna odlazi u Kinu. Njegovo putovanje slijedi nakon vladine odluke o odobrenju planova za kinesko mega-veleposlanstvo u Londonu, za koje je The Telegraph otkrio da će se nalaziti uz neke od najosjetljivijih komunikacijskih kabela Cityja. Kritičari su optužili laburiste da ugrožavaju nacionalnu sigurnost zauzimanjem blagog stava prema neprijateljskim kineskim aktivnostima u nadi da će osigurati trgovinske sporazume s drugim najvećim svjetskim gospodarstvom.

Hakeri su, prema izvorima, imali pristup metapodacima, geolokaciji, SMS porukama, a prema bivšoj američkoj dužnosnici Anne Neuberger čak i mogućnost snimanja telefonskih poziva „po volji“. Operacija je dio globalne kampanje koja je pogodila telekomunikacijske mreže, a u SAD-u su hakirani telefoni Donalda Trumpa, J.D. Vancea i Kamale Harris uoči predsjedničkih izbora 2024.

Dakota Cary iz Global China Huba Atlantskog vijeća (američki think tank specijaliziran za kineske prijetnje) rekla je: "Salt Typhoon ( naziv za operaciju) usredotočio se na telekomunikacijske tvrtke i pozadinske dijelove tih mreža kako bi presretali komunikaciju između pojedinaca. Znamo da je Kina izrazito zainteresirana za političke obavještajne podatke o britanskim zastupnicima i procesu donošenja odluka".

Britanska vlada dala je samo nejasnu potvrdu o utjecaju na UK, spominjući „klaster aktivnosti“ na britanskom teritoriju. Američki dužnosnici, naprotiv, otvoreno govore o razmjerima, opisujući ovo kao jednu od najuspješnijih špijunskih kampanja u povijesti.

Kinesko ministarstvo vanjskih poslova ponovno je odbacilo optužbe. "Kina je čvrsta braniteljica kibernetičke sigurnosti i jedna od glavnih žrtava kibernetičke špijunaže i napada. Odlučno se protivimo praksi politiziranja pitanja kibernetičke sigurnosti ili optuživanja drugih zemalja bez dokaza", poručili su.