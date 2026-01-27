Uveli hitne mjere zbog smrtonosnog virusa, u zračnim lukama pregledavaju putnike: Što je Nipah?

Indija je uvela hitne mjere kako bi suzbila izbijanje virusa Nipah u državi Zapadni Bengal nakon što je potvrđeno pet slučajeva, uključujući zaražene liječnike i medicinske sestre. Gotovo 100 ljudi zamoljeno je da budu u kućnoj karanteni, a zaraženi pacijenti liječeni su u bolnicama u glavnom gradu Kolkati i okolici, prema izvješćima lokalnih medija, pri čemu je jedan pacijent u kritičnom stanju. Zračne luke diljem Azije pooštrile su zdravstveni nadzor i preglede putnika nakon pojave virusa. Tajland, Nepal i Tajvan su među zemljama koje su pojačale nadzor putnika koji dolaze iz Indije.

Nipah je smrtonosni virus za koji ne postoji cjepivo ni lijek, a Svjetska zdravstvena organizacija ga smatra visokorizičnim patogeno . Stručnjaci kažu da su ljudske infekcije rijetke i obično se javljaju kada se virus proširi sa šišmiša, često putem kontaminiranog voća. Infekcija virusom Nipah (NiV) najčešće počinje nespecifičnim simptomima, što otežava rano otkrivanje. Prema američkim Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), smatra se da razdoblje inkubacije općenito traje od četiri do 21 dan, iako su u rijetkim slučajevima tijekom prethodnih epidemija zabilježena dulja razdoblja između izloženosti i bolesti. Pacijenti obično razviju iznenadnu bolest sličnu gripi koju karakterizira vrućica, glavobolja, bolovi u mišićima i umor. U nekim slučajevima javljaju se i respiratorni simptomi poput kašlja, kratkoće daha ili upale pluća, iako se vrijeme i težina tih simptoma mogu uvelike razlikovati.

Najozbiljnija i najvažnija komplikacija infekcije Nipahom je encefalitis. Neurološki simptomi, uključujući konfuziju, promijenjenu svijest, napadaje ili komu, obično se pojavljuju nekoliko dana do tjedana nakon početka bolesti. Neki pacijenti mogu razviti i meningitis. Virus Nipah povezan je s visokom stopom smrtnosti, s prijavljenim stopama smrtnosti između 40 i 75 posto, ovisno o izbijanju bolesti i soju virusa. Preživjeli mogu iskusiti dugoročne neurološke učinke, poput trajnih napadaja ili promjena osobnosti, prema ažuriranju britanske Agencije za zdravstvenu sigurnost. U rijetkim slučajevima, zabilježeno je ponavljanje encefalitisa mjesecima ili čak godinama nakon početne infekcije, bilo zbog recidiva ili reaktivacije virusa, piše Independent.

Virus Nipah se može prenositi sa životinja na ljude i s osobe na osobu, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Primarni prirodni prijenosnici su šišmiši. Ljudi se mogu zaraziti izravnim kontaktom sa zaraženim šišmišima ili drugim životinjama ili konzumiranjem hrane kontaminirane slinom, urinom ili izmetom šišmiša. Također je zabilježen prijenos s čovjeka na čovjeka, posebno bliskim kontaktom s tjelesnim tekućinama zaražene osobe.

Virus Nipah (NiV) prvi je put identificiran 1999. godine nakon izbijanja encefalitisa i respiratornih bolesti među uzgajivačima svinja i drugima koji su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim svinjama u Maleziji i Singapuru. Ta je epizoda dovela do prepoznavanja NiV-a kao ozbiljnog patogena koji se može prenijeti sa životinja na ljude. Od tada su zabilježene ponovljene epidemije u Južnoj Aziji. Dijelovi sjeveroistočne Indije i nekoliko okruga u Bangladešu prijavili su slučajeve, a Bangladeš bilježi epidemije gotovo svake godine od 2001. godine. U južnoj Indiji, država Kerala prijavila je prvu epidemiju Nipaha 2018. godine, nakon čega su uslijedili sporadični slučajevi u sljedećim godinama. Izvan Južne Azije, infekcije su zabilježene i na Filipinima, a istrage sugeriraju da su uzrokovane virusom Nipah ili blisko povezanim sojem sličnim Nipahu.

Unatoč ovom širokom životinjskom rezervoaru, potvrđene ljudske epidemije do sada su bile ograničene na južnu i jugoistočnu Aziju, obično se javljajući u ruralnim ili polururalnim okruženjima gdje je kontakt između ljudi, šišmiša i domaćih životinja vjerojatniji, navodi WHO. "Prijenos virusa Nipah s čovjeka na čovjeka također je zabilježen među obiteljima i njegovateljima zaraženih pacijenata", prema WHO-u.